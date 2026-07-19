الوكالة الوطنية: تحليق طيران مسيّر فوق الضاحية الجنوبية

اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض أن "ما يتعرض له أهلنا في الجنوب من استهدافات واغتيالات واعتداءات، وما تتعرض له القرى الحدودية المحتلة من أعمال تدمير وتجريف وحرق على يد العدو الإسرائيلي، يجري بغطاء من السلطة الرسمية اللبنانية، التي شرعنت ذرائع العدو عندما وافقت على اتفاق الإطار، الذي يشكّل فضيحة بكل المعايير الوطنية والدولية".
كشفت معلومات الجديد عن جدول أعمال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال زيارته إلى العاصمة الأميركية واشنطن، والذي يتضمن سلسلة لقاءات سياسية ودبلوماسية تنتهي باجتماع مرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.