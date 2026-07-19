فياض: السلطة تفاوض على استسلامها وتكرّس الاحتلال

ورأى أن "السلطة تتصرف بمنطق المهزوم، وتفاوض على شروط استسلامها. وبينما تبرر مواقفها بالسعي إلى إخراج من أزمته الناجمة عن والعدوان ، فإنها، عملياً، كرّست الاحتلال، ووفّرت الغطاء لاعتداءاته، وأفرغت السيادة من مضمونها، وعمّقت الانقسام الداخلي، وهددت الاستقرار، وأضعفت الموقف الوطني، وقدّمت صورة عن السلطة بوصفها ألعوبة تجمع بين الغباء والسذاجة والارتهان للخارج".

وأضاف: "في الأيام الماضية، ازداد المشهد الإقليمي تعقيداً وسخونة، ما يستدعي مزيداً من الحذر والتنبه على الساحة اللبنانية، والاستعداد لكل الاحتمالات. فعندما لا يلتزم الأميركي بما تعهّد به في البند الأول المتعلق بالوضع اللبناني في مذكرة التفاهم مع الإيرانيين، وعندما يتحول إلى دمية يتلاعب بها الإسرائيلي ويدفعه نحو التصعيد، وعندما يواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته وخروقاته اليومية لوقف إطلاق النار، فمن الطبيعي أن نشهد مواقف داعمة من اليمن والعراق، فضلاً عن الموقف الثابت، الذي جُدّد التأكيد فيه على أن في لبنان لن تُترك وحدها في مواجهة أي تصعيد، وأن أصدقاء الشعب اللبناني سيقفون إلى جانبه بثبات".