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محليات

إلى أهالي زوطر الغربية.. بيان عاجل

2026-07-20 | 14:00
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إلى أهالي زوطر الغربية.. بيان عاجل
إلى أهالي زوطر الغربية.. بيان عاجل

صدر عن بلدية زوطر الغربية البيان التالي:

بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وحرصًا مطلقًا من المجلس البلدي على سلامة المواطنين، ونظرًا للظروف الأمنية بالغة الخطورة والاستثنائية والدقيقة التي تمر بها المنطقة، تُصدر بلدية زوطر الغربية البيان الرسمي التالي:

يُمنع منعًا باتًا وبصورة قطعية دخول أهالي البلدة إلى منطقة زوطر الغربية، وذلك في حال دخول الجيش اللبناني إلى البلدة، نظرًا لخطورة الوضع الأمني الراهن، وحفاظًا على الأرواح من أي تداعيات.

إن هذا القرار يُعتبر نافذًا، ويلتزم الجميع بتطبيقه فور صدوره، ويُطلب من كافة المواطنين إبداء أعلى درجات الوعي والمسؤولية والتقيد التام بكل التعليمات تحت طائلة المسؤولية القانونية والأخلاقية، وذلك إلى حين صدور بيان آخر يوضح المستجدات من قبل الجهات المختصة وبلدية زوطر الغربية.

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