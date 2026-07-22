تدابير سير في بيروت.. إستعدوا!

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:





ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بأعمال برش الزفت على طريق ، اعتبارًا من تقاطع السوديكو وصولًا إلى تقاطع شارع حبيب (Smallville Hotel)، على المسلكين.



ستُنفّذ الأشغال خلال أيام 22 و23 و24-07-2026، اعتبارًا من الساعة 19:00 ولغاية الساعة 5:00 من التالي.



ستؤدي هذه الأعمال إلى منع وقوف السيارات على جانبي الطريق ضمن موقع الأشغال، علمًا أنها ستُنفّذ على مراحل، من دون أن تؤدي إلى منع مرور السير.



يرجى من المواطنين الكرام أخذ ، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام".