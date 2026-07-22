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محليات

الوكالة الوطنية: مسيرة ألقت قنبلة صوتية على مجدل زون بالتزامن مع تمشيط استهدف البلدة

2026-07-22 | 13:28
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الوكالة الوطنية: مسيرة ألقت قنبلة صوتية على مجدل زون بالتزامن مع تمشيط استهدف البلدة
الوكالة الوطنية: مسيرة ألقت قنبلة صوتية على مجدل زون بالتزامن مع تمشيط استهدف البلدة
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الوكالة الوطنية: مسيرة ألقت قنبلة صوتية على مجدل زون بالتزامن مع تمشيط استهدف البلدة

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"عمل عدائي مستفز".. سلامة يندد برفع العلم الإسرائيلي فوق قلعة دوبية
14:49

"عمل عدائي مستفز".. سلامة يندد برفع العلم الإسرائيلي فوق قلعة دوبية


كتب وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة على حسابه عبر منصة اكس :"

رفع علم اسرائيل على قلعة دوبية اليوم، وقبلها على قلعتي شمع والشقيف، عمل عدائي مستفز يستحق التنديد والرفض. قلاع جبل عامل جزء لا يتجزأ من لبنان، يعتز بها ويفخر. ولن يألو جهداً لاستعادة سيادته عليها ولجعل العالم يعترف بتلك السيادة.

14:49

"عمل عدائي مستفز".. سلامة يندد برفع العلم الإسرائيلي فوق قلعة دوبية


كتب وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة على حسابه عبر منصة اكس :"

رفع علم اسرائيل على قلعة دوبية اليوم، وقبلها على قلعتي شمع والشقيف، عمل عدائي مستفز يستحق التنديد والرفض. قلاع جبل عامل جزء لا يتجزأ من لبنان، يعتز بها ويفخر. ولن يألو جهداً لاستعادة سيادته عليها ولجعل العالم يعترف بتلك السيادة.

معركة الرواتب لم تنتهِ
14:43

معركة الرواتب لم تنتهِ

عقد تجمع روابط القطاع العام (العسكريين والمدنيين) اجتماعه في مركز رابطة قدماء القوات المسلحة اللبنانية، وأكد في بيان، أن "المطلوب اليوم هو تنفيذ الالتزامات الحكومية واستكمال تطبيق القرار رقم (٢) الصادر بتاريخ ١٦ شباط ٢٠٢٦، والذي نص على استكمال تحسين الرواتب والمعاشات التقاعدية وصولًا إلى ٣٠ ضعفًا (٥٠٪؜) اعتبارًا من ١-١-٢٠٢٧، على أن تُستكمل الزيادات تدريجيًا بمعدل ستة أضعاف كل ستة أشهر، بما يعيد الرواتب والمعاشات إلى جزء كبير من قيمتها الفعلية التي كانت عليها قبل لعام ٢٠١٩، بعد الانهيار النقدي والتضخم الكبير وارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي".

كما وشدد التجمع على "ضرورة ترجمة هذا الالتزام بصورة واضحة في موازنة العام ٢٠٢٧، من خلال رصد الاعتمادات اللازمة لضمان تنفيذ هذه الزيادات وفق الجدول الزمني المشار اليه، وعدم إبقائها مجرد وعود أو التزامات غير قابلة للتنفيذ".

14:43

معركة الرواتب لم تنتهِ

عقد تجمع روابط القطاع العام (العسكريين والمدنيين) اجتماعه في مركز رابطة قدماء القوات المسلحة اللبنانية، وأكد في بيان، أن "المطلوب اليوم هو تنفيذ الالتزامات الحكومية واستكمال تطبيق القرار رقم (٢) الصادر بتاريخ ١٦ شباط ٢٠٢٦، والذي نص على استكمال تحسين الرواتب والمعاشات التقاعدية وصولًا إلى ٣٠ ضعفًا (٥٠٪؜) اعتبارًا من ١-١-٢٠٢٧، على أن تُستكمل الزيادات تدريجيًا بمعدل ستة أضعاف كل ستة أشهر، بما يعيد الرواتب والمعاشات إلى جزء كبير من قيمتها الفعلية التي كانت عليها قبل لعام ٢٠١٩، بعد الانهيار النقدي والتضخم الكبير وارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي".

كما وشدد التجمع على "ضرورة ترجمة هذا الالتزام بصورة واضحة في موازنة العام ٢٠٢٧، من خلال رصد الاعتمادات اللازمة لضمان تنفيذ هذه الزيادات وفق الجدول الزمني المشار اليه، وعدم إبقائها مجرد وعود أو التزامات غير قابلة للتنفيذ".

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