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محليات

"جدد التضامن مع أبناء الجنوب وحذّر من الفتنة".. مراد: الجيش هو حامي السلم الأهلي

2026-07-25 | 04:03
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&quot;جدد التضامن مع أبناء الجنوب وحذّر من الفتنة&quot;.. مراد: الجيش هو حامي السلم الأهلي
"جدد التضامن مع أبناء الجنوب وحذّر من الفتنة".. مراد: الجيش هو حامي السلم الأهلي

شدد النائب حسن مراد على أن "سلاح العلم هو السبيل لمواجهة التحديات، داعيًا إلى بناء دولة واقتصاد يحفظان طاقات الشباب ويوقفان نزيف الهجرة".

وخلال كلمته في حفل التخرج السنوي لعام 2026 في الجامعة اللبنانية الدولية - فرع البقاع الغربي، دعا مراد إلى استعادة الدولة القائمة على القانون والمؤسسات والشراكة، دولة ليست ملكًا لطائفة أو تيار أو حزب أو منطقة، مؤكدًا أن لبنان لا يُبنى بالإقصاء أو الغلبة، بل بمشاركة جميع أبنائه.

ورأى مراد أن "عزل أي حزب أو تهميش أي طائفة أو مذهب يشكل خطيئة بحق لبنان"، مؤكدًا أن "الوطن يتسع لجميع أبنائه ويحترم تنوعهم وتضحياتهم، قائلًا: "لبنان.. كل أهلو بيشبهونا"، مشيرًا إلى أن الاختلاف السياسي مشروع، لكنه لا يجب أن يتحول إلى قطيعة وطنية".

ولفت إلى أن "اتفاق الطائف شكل أكثر من مجرد تسوية أنهت الحرب، إذ رسخ مبادئ الشراكة والحرية والمساواة، مشددًا على التمسك الكامل به كمرجعية دستورية جامعة، وتطبيقه بشكل كامل بعيدًا عن أي انتقائية، وعلى أن استقرار لبنان يقوم على التوافق والشعور الكامل بالمشاركة في الدولة|.

وأكد مراد على "التمسك بالدولة والدستور ووحدة لبنان والسلم الأهلي، ورفض التفريط بأي جزء من أراضيه، مؤكدًا أن مساحة الوطن البالغة 10452 كيلومترًا مربعًا لا مساومة عليه".

وجدد مراد تضامنه مع أبناء الجنوب، رافضًا استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، وداعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف الانتهاكات وصون السيادة اللبنانية.

وأشار إلى أن "إعادة إعمار الجنوب واجب سيادي ووطني، مشددًا على احتضان النازحين، والحفاظ على عمل مؤسسات الدولة ووحدتها، ورفض أي خطاب تصعيدي أو طائفي يمس الاستقرار والوحدة الوطنية".

وشدد مراد على دعم الجيش اللبناني باعتباره حامي السلم الأهلي وعماد وحدة الوطن، مؤكدًا أن أي مسار تفاوضي يجب أن يفضي إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية، وانسحاب الاحتلال من الأراضي اللبنانية، والعودة إلى اتفاقية الهدنة لعام 1949، ضمن إطار مبادرة السلام العربية".

وجدّد التأكيد على عروبة لبنان، ورفض أي اعتداء على الدول العربية، أيًا تكن الجهة التي تقف وراءه، مع التشديد على الالتزام بالتضامن العربي، واحترام سيادة دول الجوار، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وحذر مراد من الفتنة، مؤكدًا أن إسرائيل هي مصدر التهديد الأول للبنان والمنطقة، وأن القضية الفلسطينية ستبقى ثابتًا وطنيًا وقوميًا لا يتغير.

ودعا مراد إلى قيام لبنان لا يراهن على الخارج أو على اعتداءات العدو لتحقيق انتصارات داخلية، بل على وحدة أبنائه ومؤسسات دولته، معتبرًا أن مستقبل لبنان يصنعه شبابه، ومتمنيًا عودة الأمن والإعمار إلى الجنوب، والاستقرار والازدهار إلى البلاد.
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محليات

حسن مراد

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الاوضاع المعيشية والاقتصاديه وشؤون العمال في قطاع البناء والاخشاب
افتتح الاجتماع النقابي حجازي محذرا من تفاقم الاوضاع المعيشية والاقتصاديه التي نرزح تحتها وهي تزداد على اللبنانيين عموما والعمال خصوصا في ظل سياسات ماليه فاشله يتم تدفيع اللبنانين نتائج الانهيار الاقتصادي
وكل ذلك مع تراجع القدره الشرائيه والغلاء الفاحش واجور اقل ما يقال فيها انها تذوب في اول الشهر
يضاف إليها ايضا العدوان الاسرائيلي البربري على الإنسان والحجر .

"مشكلتنا مع هذه السلطة عميقة وحادة".. مواقف جديدة لنائب حزب الله
08:50

"مشكلتنا مع هذه السلطة عميقة وحادة".. مواقف جديدة لنائب حزب الله

أكّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض، في كلمة له خلال حفل تأبيني، أن "المسار الذي أدخلت فيه السلطة نفسها، هو مسار مليء بالألغام ولا يفضي حتما إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي، فضلاً عن أنه لم يحقق وقفاً لإطلاق النار ووضع حد للأعمال العدائية الإسرائيلية، ومنعه من حرية الحركة ضد ما يسميه تهديدات محتملة أو وشيكة".


وأضاف: "إن نتائج هذا المسار، لن تقتصر على هذا المستوى، بل إنها زجّت الساحة الداخلية اللبنانية، في مستوى خطير من الانقسام حول قضايا جوهرية وحساسة، لا يمكن التهاون حيالها، الأمر الذي يدفعنا جدياً للقلق على الاستقرار الداخلي وعلى مسار التعافي والإصلاح".


ولفت إلى أن "مشكلتنا مع هذه السلطة عميقة وحادة، وكذلك مع القوى والأحزاب التي تتبنى خيارها والتي تضغط عليها للتصادم مع المقاومة"، مشيراً إلى أن هؤلاء باتوا في مواجهة تيار شعبي عريض وممتد وعابر للطوائف والمناطق.

08:50

"مشكلتنا مع هذه السلطة عميقة وحادة".. مواقف جديدة لنائب حزب الله

أكّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض، في كلمة له خلال حفل تأبيني، أن "المسار الذي أدخلت فيه السلطة نفسها، هو مسار مليء بالألغام ولا يفضي حتما إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي، فضلاً عن أنه لم يحقق وقفاً لإطلاق النار ووضع حد للأعمال العدائية الإسرائيلية، ومنعه من حرية الحركة ضد ما يسميه تهديدات محتملة أو وشيكة".


وأضاف: "إن نتائج هذا المسار، لن تقتصر على هذا المستوى، بل إنها زجّت الساحة الداخلية اللبنانية، في مستوى خطير من الانقسام حول قضايا جوهرية وحساسة، لا يمكن التهاون حيالها، الأمر الذي يدفعنا جدياً للقلق على الاستقرار الداخلي وعلى مسار التعافي والإصلاح".


ولفت إلى أن "مشكلتنا مع هذه السلطة عميقة وحادة، وكذلك مع القوى والأحزاب التي تتبنى خيارها والتي تضغط عليها للتصادم مع المقاومة"، مشيراً إلى أن هؤلاء باتوا في مواجهة تيار شعبي عريض وممتد وعابر للطوائف والمناطق.

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