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محليات

درجات حرارة عالية.. ثم أمطار؟

2026-07-25 | 05:34
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درجات حرارة عالية.. ثم أمطار؟
درجات حرارة عالية.. ثم أمطار؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع إنخفاض اضافي بسيط بدرجات الحرارة حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات. يتوقع تساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة خلال فترة قبل الظهر خاصة شمال البلاد مترافقة برياح ناشطة، يتحول مساء الى قليل الغيوم.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس صيفي معتدل نسبيا يسيطر على لبنان خلال اليومين القادمين مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية بسبب تأثير منخفض جوي منخفض الفعالية متمركز جنوب غرب تركيا مما يؤدي الى انخفاض بدرجات الحرارة وبعض التقلبات المحلية اعتبارا من مساء اليوم حتى بعد ظهر يوم غد الأحد يترافق ذلك نشاط بسرعة الرياح وتراجع بنسبة الرطوبة على الساحل مما يخفف من الشعور بالحر.

من المتوقع أن تعود درجات الحرارة للارتفاع بداية الاسبوع المقبل خاصة في المناطق الجبلية والداخلية.

- الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل حيث تعود الى معدلاتها الموسمية، كما تنخفض نسبة الرطوبة على الساحل فيخف معها الشعور بالحر، يتشكل الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر وتنشط الرياح، فيرتفع معها موج البحر، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق ليل السبت/الأحد خاصة في المناطق الشمالية.

الأحد: غائم جزئيا مع إنخفاض اضافي بسيط بدرجات الحرارة حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات. يتوقع تساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة خلال فترة قبل الظهر خاصة شمال البلاد مترافقة برياح ناشطة، يتحول مساء الى قليل الغيوم.

الإثنين: قليل الغيوم اجمالا مع عودة درجات الحرارة إلى الإرتفاع خاصة على الجبال وفي الداخل حيث تعود الى معدلاتها.

الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل حيث تتخطى معدلاتها. ترتفع نسبة الرطوبة على الساحل فيزيد الشعور بالحر.
 
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وعلى جدول اعماله:
الاوضاع المعيشية والاقتصاديه وشؤون العمال في قطاع البناء والاخشاب
افتتح الاجتماع النقابي حجازي محذرا من تفاقم الاوضاع المعيشية والاقتصاديه التي نرزح تحتها وهي تزداد على اللبنانيين عموما والعمال خصوصا في ظل سياسات ماليه فاشله يتم تدفيع اللبنانين نتائج الانهيار الاقتصادي
وكل ذلك مع تراجع القدره الشرائيه والغلاء الفاحش واجور اقل ما يقال فيها انها تذوب في اول الشهر
يضاف إليها ايضا العدوان الاسرائيلي البربري على الإنسان والحجر .

"مشكلتنا مع هذه السلطة عميقة وحادة".. مواقف جديدة لنائب حزب الله
08:50

"مشكلتنا مع هذه السلطة عميقة وحادة".. مواقف جديدة لنائب حزب الله

أكّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض، في كلمة له خلال حفل تأبيني، أن "المسار الذي أدخلت فيه السلطة نفسها، هو مسار مليء بالألغام ولا يفضي حتما إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي، فضلاً عن أنه لم يحقق وقفاً لإطلاق النار ووضع حد للأعمال العدائية الإسرائيلية، ومنعه من حرية الحركة ضد ما يسميه تهديدات محتملة أو وشيكة".


وأضاف: "إن نتائج هذا المسار، لن تقتصر على هذا المستوى، بل إنها زجّت الساحة الداخلية اللبنانية، في مستوى خطير من الانقسام حول قضايا جوهرية وحساسة، لا يمكن التهاون حيالها، الأمر الذي يدفعنا جدياً للقلق على الاستقرار الداخلي وعلى مسار التعافي والإصلاح".


ولفت إلى أن "مشكلتنا مع هذه السلطة عميقة وحادة، وكذلك مع القوى والأحزاب التي تتبنى خيارها والتي تضغط عليها للتصادم مع المقاومة"، مشيراً إلى أن هؤلاء باتوا في مواجهة تيار شعبي عريض وممتد وعابر للطوائف والمناطق.

08:50

"مشكلتنا مع هذه السلطة عميقة وحادة".. مواقف جديدة لنائب حزب الله

أكّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض، في كلمة له خلال حفل تأبيني، أن "المسار الذي أدخلت فيه السلطة نفسها، هو مسار مليء بالألغام ولا يفضي حتما إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي، فضلاً عن أنه لم يحقق وقفاً لإطلاق النار ووضع حد للأعمال العدائية الإسرائيلية، ومنعه من حرية الحركة ضد ما يسميه تهديدات محتملة أو وشيكة".


وأضاف: "إن نتائج هذا المسار، لن تقتصر على هذا المستوى، بل إنها زجّت الساحة الداخلية اللبنانية، في مستوى خطير من الانقسام حول قضايا جوهرية وحساسة، لا يمكن التهاون حيالها، الأمر الذي يدفعنا جدياً للقلق على الاستقرار الداخلي وعلى مسار التعافي والإصلاح".


ولفت إلى أن "مشكلتنا مع هذه السلطة عميقة وحادة، وكذلك مع القوى والأحزاب التي تتبنى خيارها والتي تضغط عليها للتصادم مع المقاومة"، مشيراً إلى أن هؤلاء باتوا في مواجهة تيار شعبي عريض وممتد وعابر للطوائف والمناطق.

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