من زوطر.. كيف تبدو عودة الأهالي؟ (فيديو)

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A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
شدد النائب حسن مراد على أن "سلاح العلم هو السبيل لمواجهة التحديات، داعيًا إلى بناء دولة واقتصاد يحفظان طاقات الشباب ويوقفان نزيف الهجرة".
قامت وزارة الزراعة، بالتعاون مع بلدية يحفوفا وقوى الأمن الداخلي، بإطلاق أكثر من 500 طائر من طيور الحسون في بلدة يحفوفا، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى حماية التنوع البيولوجي والحفاظ على الحياة البرية، ومكافحة الاتجار غير المشروع بالطيور البرية. وتأتي هذه المبادرة تأكيدًا على أهمية إعادة الطيور إلى بيئتها الطبيعية وتعزيز التوازن البيئي، بما يسهم في الحفاظ على الثروة الطبيعية للأجيال القادمة.