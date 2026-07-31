معلومات الجديد: وفد أميركي أجرى جولة في زوطر الغربية اطّلع خلالها على الواقع الأمني وسير المهمات العسكرية التي ينفذها الجيش ضمن آلية التنسيق المعتمدة لمواكبة عمله في الجنوب