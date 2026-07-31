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مصادر دبلوماسية للجديد: جدول أعمال مفاوضات روما الممتد على 3 أيام سيتضمن سلسلة اجتماعات مكثفة لبحث مختلف الملفات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية
2026-07-31 | 13:06
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مصادر دبلوماسية للجديد: جدول أعمال مفاوضات روما الممتد على 3 أيام سيتضمن سلسلة اجتماعات مكثفة لبحث مختلف الملفات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية
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