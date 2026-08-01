عون في عيد الجيش: لا شرعية لأي سلاح خارج الدولة

وقال عون في وجّهها بالمناسبة: "إن ليس مؤسسة كسائر المؤسسات، بل هو الضامن الأوحد لوحدة وسيادته واستقلاله. لقد آن الأوان لأن نرسّخ جميعاً هذه الحقيقة الدستورية والوطنية الثابتة: لا شرعية لأي سلاح خارج شرعية الدولة، ولا حماية لهذا الوطن إلا بجيشه الوطني الجامع الذي يمثّل كل اللبنانيين على اختلاف مناطقهم وطوائفهم وانتماءاتهم. فالجيش وحده من يملك القرار والقوة والشرعية ليكون الذراع العسكرية الحصرية للدولة، وهذا ما نعمل عليه بثبات وإصرار، خطوة خطوة، حرصاً على العيش المشترك واستقرار البلاد".

وأضاف: "في الجنوب، حيث كتب جيشنا أروع صفحات التضحية والصمود، تتضاعف مسؤولية الجيش مع كل خطوة انسحاب إسرائيلية من الأراضي . فالمرحلة المقبلة تستوجب انتشاراً كاملاً للوحدات العسكرية على طول الحدود الجنوبية، وبسطاً حصرياً لسلطة أراضيها، بما يؤكد للعالم أن لبنان ، بجيشه وحده، على حماية سيادته وضبط أمن هذه المنطقة الحساسة، تمهيداً للعودة الآمنة للأهالي إلى قراهم وبلداتهم".

وأكد عون أن التفاف اللبنانيين حول الجيش لم يعد خياراً، بل ضرورة وطنية، معتبراً أن قوة المؤسسة العسكرية لا ترتبط بالعتاد فحسب، وإنما أيضاً بثقة اللبنانيين بها ودعمهم لها.

ودعا اللبنانيين في الداخل والخارج إلى اعتبار الجيش "الخط الأحمر الجامع" الذي يعلو فوق الانقسامات السياسية والحزبية، مشدداً على أن أي محاولة لإضعاف المؤسسة العسكرية أو عزلها عن محيطها الشعبي تمثل إضعافاً للدولة نفسها وتهديداً لاستقرار البلاد.

وجدد رئيس الجمهورية ثقته بقيادة الجيش، مؤكداً أنها أثبتت في أصعب الظروف مستوى عالياً من المسؤولية والكفاءة والحياد، وتعاملت مع الملفات الدقيقة بحكمة وحرص على المصلحة الوطنية العليا.

كما توجّه إلى العسكريين المنتشرين على الحدود وفي مختلف المناطق اللبنانية، مؤكداً أن الدولة ستواصل العمل على تحسين أوضاعهم المعيشية والاجتماعية، وتأمين الدعم اللازم لهم ولعائلاتهم، بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة.

وختم عون بالقول: "عاش الجيش، عاش لبنان، والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار".