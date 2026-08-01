رئيس الحكومة نواف سلام: نجدد اعتزازنا بجيشنا الوطني ولا استعادة لسيادتنا ولا استقرار لوطننا وأمن لأبنائنا إلا بانتشار قواتنا المسلحة على كامل أراضينا

أكد رئيس الحكومة نواف سلام، لمناسبة عيد الجيش، أن المؤسسة العسكرية تبقى "العنوان الأول لاستقلال لبنان"، مشدداً على أن استعادة السيادة الكاملة وترسيخ الاستقرار وحماية المواطنين ترتبط بانتشار الجيش على كامل الأراضي اللبنانية وبسط سلطة الدولة عليها من الناقورة إلى العريضة.
بمناسبة عيد الجيش اللبناني، نظّمت بلدية مدينة الشويفات مسيرة وطنية شارك فيها رئيس البلدية الأستاذ نضال الجردي، وأعضاء من المجلس البلدي، وعناصر شرطة البلدية الذين حملوا العلم اللبناني بطول 60 متراً، تقديراً لتضحيات الجيش اللبناني في حماية الوطن وصون أمنه واستقراره.