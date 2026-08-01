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محليات

مسيرة وطنية وعلم بطول 60 متراً.. الشويفات تحتفل بعيد الجيش

2026-08-01 | 02:31
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مسيرة وطنية وعلم بطول 60 متراً.. الشويفات تحتفل بعيد الجيش
مسيرة وطنية وعلم بطول 60 متراً.. الشويفات تحتفل بعيد الجيش

بمناسبة عيد الجيش اللبناني، نظّمت بلدية مدينة الشويفات مسيرة وطنية شارك فيها رئيس البلدية الأستاذ نضال الجردي، وأعضاء من المجلس البلدي، وعناصر شرطة البلدية الذين حملوا العلم اللبناني بطول 60 متراً، تقديراً لتضحيات الجيش اللبناني في حماية الوطن وصون أمنه واستقراره.

وانطلقت المسيرة من مبنى البلدية باتجاه دوار القبة، وكانت محطتها الأولى في ساحة السراي، حيث ألقى رئيس البلدية كلمة هنأ فيها قيادة الجيش وضباطه وعناصره بعيدهم، مؤكداً أن المؤسسة العسكرية ستبقى صمام الأمان وحامية وحدة لبنان واستقراره. كما توجّه إلى عناصر شرطة البلدية، ولا سيما العناصر الجدد، داعياً إياهم إلى الالتزام والانضباط، وتطبيق القانون بحزم واحترام، والتعامل مع المواطنين بأخلاق ومسؤولية، مشدداً على أن خدمة الناس هي جوهر العمل البلدي، وأن أي تجاوز للصلاحيات أو إساءة للمواطنين ستُواجَه بالمساءلة القانونية والمسلكية.

بعدها، تابعت المسيرة طريقها إلى دوار القبة بمشاركة مجموعة Black Bikers List على دراجاتهم النارية، حيث رُفع العلم اللبناني بعد عزف النشيد الوطني اللبناني ونشيدي الجيش والبلدية بحضور كاهن رعية الشويفات للروم الأرثوذكس الأب إلياس كرم..

وألقى رئيس اللجنة الرياضية في المجلس البلدي روي المشرفية كلمة أكد فيها أن هذه المبادرة تأتي تجسيداً لروح الانتماء الوطني ولتقدير الدور الذي يقوم به الجيش اللبناني في حماية الوطن. كما شكر رئيس البلدية على دعمه المستمر لتطوير جهاز شرطة وحرس البلدية، معتبراً أن الانضباط والالتزام واحترام القانون هي قيم يجب أن يتحلى بها كل من يعمل في خدمة الشأن العام، وأن خدمة المدينة هي جزء لا يتجزأ من خدمة الوطن.

واختُتمت المناسبة بتقديم مجموعة Black Bikers List درعاً تكريمية إلى رئيس البلدية، فيما كرّمت البلدية أعضاء المجموعة بميداليات تقديرية، عربون شكر لمشاركتهم في هذه المبادرة الوطنية.
 
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