في عيد الجيش.. سلام يجدد التمسك بحصرية السلاح

وقال سلام: "جيش واحد لشعب واحد في وطن واحد. في عيده، نجدد اعتزازنا بجيشنا الوطني ونوجّه له ولشهدائه الأبرار أكبر تحية، فهو يبقى العنوان الأول لاستقلالنا".
وأضاف: "لا استعادة لسيادتنا ولا استقرار لوطننا ولا أمن لأبنائنا إلا بانتشار قواتنا المسلحة على كامل أراضينا وببسطها سلطة الدولة عليها من الناقورة إلى العريضة".
نفّذت دورية من مكتب الأمن القومي التابع للأمن العام اللبناني في بلدة تبنين جولة تفقدية ميدانية على محطات البنزين المقفلة في البلدة والجوار، في إطار متابعته الدؤوبة لشؤون المواطنين وحرصاً على منع استغلال أزمات المحروقات.