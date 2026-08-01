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في عيد الجيش.. سلام يجدد التمسك بحصرية السلاح

2026-08-01 | 02:48
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في عيد الجيش.. سلام يجدد التمسك بحصرية السلاح
في عيد الجيش.. سلام يجدد التمسك بحصرية السلاح

أكد رئيس الحكومة نواف سلام، لمناسبة عيد الجيش، أن المؤسسة العسكرية تبقى "العنوان الأول لاستقلال لبنان"، مشدداً على أن استعادة السيادة الكاملة وترسيخ الاستقرار وحماية المواطنين ترتبط بانتشار الجيش على كامل الأراضي اللبنانية وبسط سلطة الدولة عليها من الناقورة إلى العريضة.

 

وقال سلام: "جيش واحد لشعب واحد في وطن واحد. في عيده، نجدد اعتزازنا بجيشنا الوطني ونوجّه له ولشهدائه الأبرار أكبر تحية، فهو يبقى العنوان الأول لاستقلالنا".

 

وأضاف: "لا استعادة لسيادتنا ولا استقرار لوطننا ولا أمن لأبنائنا إلا بانتشار قواتنا المسلحة على كامل أراضينا وببسطها سلطة الدولة عليها من الناقورة إلى العريضة".

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