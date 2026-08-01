في عيد الجيش.. سلام يجدد التمسك بحصرية السلاح

وقال سلام: "جيش واحد لشعب واحد في وطن واحد. في عيده، نجدد اعتزازنا بجيشنا الوطني ونوجّه له ولشهدائه الأبرار أكبر تحية، فهو يبقى العنوان الأول لاستقلالنا".

وأضاف: "لا استعادة لسيادتنا ولا استقرار لوطننا ولا أمن لأبنائنا إلا بانتشار قواتنا المسلحة على كامل أراضينا وببسطها عليها من إلى العريضة".