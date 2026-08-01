السفارة الفرنسية في لبنان: ستواصل فرنسا الوقوف إلى جانب الجيش والعمل على تعزيزه

لمناسبة الذكرى الحادية والثمانين لتأسيس الجيش اللبناني، إن بناء جيش قوي وسيادي يملك حصرية السلاح على كامل الأراضي اللبنانية بات ضرورة أكثر من أي وقت مضى.
وستواصل فرنسا الوقوف إلى جانبه والعمل على تعزيزه.@LebarmyOfficial #عيد_الجيش pic.twitter.com/xft64k3o8c
— La france au Liban 🇫🇷🇪🇺 (@AmbaFranceLiban) August 1, 2026
لمناسبة الذكرى الحادية والثمانين لتأسيس الجيش اللبناني، إن بناء جيش قوي وسيادي يملك حصرية السلاح على كامل الأراضي اللبنانية بات ضرورة أكثر من أي وقت مضى.
وستواصل فرنسا الوقوف إلى جانبه والعمل على تعزيزه.@LebarmyOfficial #عيد_الجيش pic.twitter.com/xft64k3o8c
أكد النائب حسن مراد، خلال حفل تخريج طلاب الجامعة اللبنانية الدولية في بيروت، أن لبنان لا يمكن أن يقوم إلا على الشراكة الوطنية والتمسك بالدستور واتفاق الطائف، مشدداً على أن الطائف يشكل محطة مفصلية في تاريخ لبنان، وليس مجرد تسوية سياسية، بل مشروعاً لإعادة بناء الدولة وتكريس العيش المشترك والمناصفة والشراكة الوطنية وتعزيز المؤسسات الدستورية.
زار وزير الدفاع الوطني ميشال منسى الكلية الحربية لمعايدة الضباط والتلامذة الضباط بمناسبة عيد الجيش، حيث وضع إكليلاً من الزهر على النصب التذكاري لشهداء ضباط الجيش في ساحة الشرف في الكلية.