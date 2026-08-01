النائب حسن مراد: حماية لبنان تكون باستكمال تطبيق اتفاق الطائف وتنفيذ الإصلاحات التي نص عليها بما يعزز سلطة الدولة ووحدتها

أكد النائب حسن مراد، خلال حفل تخريج طلاب الجامعة اللبنانية الدولية في بيروت، أن لبنان لا يمكن أن يقوم إلا على الشراكة الوطنية والتمسك بالدستور واتفاق الطائف، مشدداً على أن الطائف يشكل محطة مفصلية في تاريخ لبنان، وليس مجرد تسوية سياسية، بل مشروعاً لإعادة بناء الدولة وتكريس العيش المشترك والمناصفة والشراكة الوطنية وتعزيز المؤسسات الدستورية.