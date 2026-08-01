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محليات

مراد: المطلوب تكوين لوبي عربي ودولي مساند للبنان وقضاياه المحقة

2026-08-01 | 11:10
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مراد: المطلوب تكوين لوبي عربي ودولي مساند للبنان وقضاياه المحقة
مراد: المطلوب تكوين لوبي عربي ودولي مساند للبنان وقضاياه المحقة

أكد النائب حسن مراد، خلال حفل تخريج طلاب الجامعة اللبنانية الدولية في بيروت، أن لبنان لا يمكن أن يقوم إلا على الشراكة الوطنية والتمسك بالدستور واتفاق الطائف، مشدداً على أن الطائف يشكل محطة مفصلية في تاريخ لبنان، وليس مجرد تسوية سياسية، بل مشروعاً لإعادة بناء الدولة وتكريس العيش المشترك والمناصفة والشراكة الوطنية وتعزيز المؤسسات الدستورية.

وأكد مراد أن حماية لبنان تكون باستكمال تطبيق اتفاق الطائف وتنفيذ الإصلاحات التي نص عليها، بما يعزز سلطة الدولة ووحدتها، ويحفظ التوازن الوطني ويؤسس لدولة عادلة وقادرة يشعر جميع اللبنانيين بأنهم شركاء حقيقيون فيها.

وشدد مراد على أن لبنان يحتاج إلى دولة قوية وعادلة وحديثة، تقوم على سيادة القانون والمؤسسات. كما حيا مراد الجيش اللبناني في عيده داعياً إلى تعزيز دوره ودعمه وتسليحه ليبقى مؤسسة وطنية جامعة وحامية للسيادة والاستقرار، مؤكداً أن قوة الدولة لا تكتمل إلا بجيش قوي يحظى بثقة والتفاف جميع اللبنانيين حوله.

وأضاف: "العدو الإسرائيلي لا يقيم وزناً لا لتفاهمات ولا لاتفاقات ولا لقرارات وهو كيان قام واستمرعلى القتل والدمار والإرهاب والمطلوب هو تكوين لوبي عربي ودولي مساند للبنان وقضاياه المحقة يضغط على العدو حتى يجبره على وقف اعتداءاته".

وأشار إلى أن حماية السلم الأهلي والحفاظ على الوحدة الوطنية مسؤولية وطنية، رافضاً منطق الإقصاء والانقسام، ومؤكداً أن مستقبل لبنان يرتكز على الحوار والتوافق والشراكة بين جميع مكوناته.

وفي الشأن التربوي، أشار مراد إلى الدور الذي قام به المؤسس عبد الرحيم مراد في بناء الصروح التربوية وترسيخ رسالة التعليم،  اعتبر أن الجامعات ليست مجرد أماكن لمنح الشهادات، بل مكان لبناء الإنسان، داعياً إلى الاستثمار في التعليم وتطوير النظام التربوي باعتباره أساس نهضة لبنان.

وعلى المستوى العربي، أكد مراد أن لبنان جزء أصيل من محيطه العربي، وأن عروبته تمثل خياراً تاريخياً وثقافياً وسياسياً، مشدداً على أن العمق العربي هو العمق الطبيعي للبنان، وأن تعزيز العلاقات مع الدول العربية والتضامن العربي يشكل مصلحة وطنية عليا، كما أكد رفض الاعتداء على أي دولة عربية أيًا كانت الجهة التي يأتي منها الاعتداء، واعتبر ان أمن الدول العربية مصلحة مشتركة وخط أحمر، وشدد على التمسك بالحوار والتعاون بين الدول العربية على قاعدة احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد مراد أن فلسطين ستبقى قضية مركزية للأمة العربية، مجدداً دعمه لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والعدالة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية، داعياً إلى وقف الاعتداءات وحماية المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية.

كما جدد مراد دعمه لسيادة لبنان وحقوقه، متوجهاً بالتحية إلى أبناء الجنوب اللبناني، ومؤكداً ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية، والعمل على إعادة إعمار المناطق المتضررة.

وخاطب مراد الخريجين داعياً إياهم إلى حمل رسالة العلم والقيم وخدمة المجتمع، مؤكداً أن مستقبل لبنان يصنعه أبناؤه بالإيمان بالدولة والمؤسسات والتعليم نحو غد أفضل.
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