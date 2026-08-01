نائب عن بيروت: فكم من شقة مماثلة لشقة رأس النبع؟

عندما تحدّثنا عن خطورة ما يجري داخل الأحياء الداخلية في ، وعن التواجد العسكري للحزب فيها، تناولوني بكل أنواع التخوين والشتائم والترهيب وتهديدات القتل.

، لم أسمع صوتًا، ولم أقرأ أي توضيح بشأن ما عثرت عليه القوى الأمنية داخل شقة في رأس النبع من أسلحة وأجهزة اتصال وخرائط.

فكم من شقة مماثلة لا تزال موجودة في بيروت؟ وماذا تنتظر القوى الأمنية أكثر لتبدأ حملةً مكثفة لتطبيق بجعل بيروت مدينةً منزوعة السلاح؟

أم ستبقى بيروت رهينة كابوس 7 أيار؟