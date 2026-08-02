خطر مرتفع على حياة رياض سلامة.. بيان لعائلته!

صدر عن المحامي وسيم الغاوي، وكيل الحاكم السابق لمصرف السيد ، البيان التالي:

رداً على التسريبات الإعلامية حول الوضع الصحي لحاكم السابق، يهمّ وضعه الصحي، يسرّ عائلته أن تؤكد أنه لا يعاني إلا من تقلبات بضغط .



تودّ عائلة الحاكم السابق لمصرف أن تؤكد أن وضعه الصحي مزمن وغير مستقر إطلاقًا، ويتطلب رعايةً ومتابعةً مستمرة وفق تقرير الطبيب المعالج، وأن الخطر على حياته ارتفع كثيرًا جراء منعه من تلقي العلاج في المستشفى.



بالأخص أنه بحاجة لإبقائه تحت المراقبة الطبية المركزة، بعد أن كانت قد ثبّتت لجنة الأطباء المعاينة له، وبناءً على تقرير طبيبه المعالج، أنه قد يكون مفارقًا الحياة في أي وقت، كما وربما تثبت لجنة الأطباء المعالج من تدهور حالته الصحية المفاجئ والخطير.



إن حرمان السيد من حقه بالبقاء تحت المراقبة الطبية المركزة في المستشفى في المرحلة الحالية، يشكل مخالفة جسيمة لحقوقه الإجرائية ويضر بالتحقيق نفسه، كونه سيؤدي إذا استمر إلى تعطيله. في حين أن السيد كان قد تقدم من بكافة المعلومات والمستندات والإيضاحات المطلوبة على مدى أكثر من سبعة أشهر، والثابتة في الملف، خلافًا لما يتم تصويره إلى الرأي العام.



علمًا أن احتجاز الحاكم السابق لمصرف لبنان جاء في إطار التحقيق بملف قروض كان قد منحها مصرف لبنان المركزي بموجب قرار صادر بالإجماع عن المجلس المركزي، وليس بقرار منفرد صادر عن حاكمه السابق، حفاظًا على الاستقرار النقدي والمالي في ظل الأزمة المالية العالمية في العام 2010. ونتيجة تلك القروض، وبعد أن استردّها كاملة، حقق مصرف لبنان أرباحًا خيالية بلغت 33 مليون أميركي من جراء العملية التي يدّعي مصرف لبنان على أساسها على حاكمه السابق.



الأمر الذي يؤكد أن احتجاز الحاكم السابق هو غير مبرر.



إن عائلة الحاكم السابق لمصرف لبنان، إذ تناشد القضاء حماية حقه بالحياة وبالعلاج، يبقى الانتصار الحقيقي والوحيد في جلاء الحقيقة التي نحن أبرز المدافعين عنها، بوساطة قضاء يحمي بالدفاع ويحمي الحق بالحياة ويصونها.