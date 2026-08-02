في حاصبيا.. حريق كبير واختناق!

اندلع حريقٌ كبير بعد ظهر ، في أحراج بلدة – قضاء ، وأتى على مساحاتٍ من الأشجار والأعشاب اليابسة، وسط مخاوف من امتداده إلى الأراضي الزراعية والمناطق السكنية المجاورة. وتواصل فرق الدفاع المدني، بمؤازرة عدد من المتطوعين والأهالي، جهودها لإخماد النيران، مع اتساع رقعة الحريق وصعوبة السيطرة عليه بسبب طبيعة المنطقة والرياح.