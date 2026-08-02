في حاصبيا.. حريق كبير واختناق!

وأطلق أهالي البلدة مناشدات عاجلة إلى الجهات المعنية للتدخل السريع، وناشد رئيس بلدية عين جرفا قائد الجيش
التدخل العاجل والمؤازرة بطوافات الجيش للمساعدة في إخماد الحريق الكبير المندلع في أحراج البلدة. وحذّر من أن استمرار الحريق يهدد بامتداده إلى القرى المجاورة، إضافة إلى الأراضي الزراعية والمناطق السكنية، داعياً جميع الجهات المعنية إلى التحرك الفوري لمنع وقوع كارثة بيئية وإنسانية.
ولاحقاً، أفادت الوطالة الوطنية، بأن رئيس بلدية عين جرفا أدخل إلى المستشفى، إثر تعرضه لاختناق بسبب استنشاق الدخان، خلال متابعته الحريق المندلع في أحراج البلدة ومواكبته عمليات الإطفاء.