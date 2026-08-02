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محليات

في حاصبيا.. حريق كبير واختناق!

2026-08-02 | 08:44
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في حاصبيا.. حريق كبير واختناق!
في حاصبيا.. حريق كبير واختناق!

اندلع حريقٌ كبير بعد ظهر اليوم، في أحراج بلدة عين جرفا – قضاء حاصبيا، وأتى على مساحاتٍ واسعة من الأشجار والأعشاب اليابسة، وسط مخاوف من امتداده إلى الأراضي الزراعية والمناطق السكنية المجاورة. وتواصل فرق الدفاع المدني، بمؤازرة عدد من المتطوعين والأهالي، جهودها لإخماد النيران، مع اتساع رقعة الحريق وصعوبة السيطرة عليه بسبب طبيعة المنطقة والرياح.

وأطلق أهالي البلدة مناشدات عاجلة إلى الجهات المعنية للتدخل السريع، وناشد رئيس بلدية عين جرفا قائد الجيش التدخل العاجل والمؤازرة بطوافات الجيش للمساعدة في إخماد الحريق الكبير المندلع في أحراج البلدة. وحذّر من أن استمرار الحريق يهدد بامتداده إلى القرى المجاورة، إضافة إلى الأراضي الزراعية والمناطق السكنية، داعياً جميع الجهات المعنية إلى التحرك الفوري لمنع وقوع كارثة بيئية وإنسانية.

ولاحقاً، أفادت الوطالة الوطنية، بأن رئيس بلدية عين جرفا أدخل إلى المستشفى، إثر تعرضه لاختناق بسبب استنشاق الدخان، خلال متابعته الحريق المندلع في أحراج البلدة ومواكبته عمليات الإطفاء.
 
 
 
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