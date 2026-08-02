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تعرّف عليها في ملهى.. فسرقت أكثر من 11 ألف دولار! إليكم مصيرها
2026-08-02 | 12:40
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تعرّف عليها في ملهى.. فسرقت أكثر من 11 ألف دولار! إليكم مصيرها
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ
شعبة العلاقات
العامّة البلاغ التّالي:
ادعى امام فصيلة
غزير
المدعو (م. ش.) ضدّ المدعوة (ز. ي.) بجرم سرقة مبلغ 11.435 د. أ. بعد أن تعرّف عليها في ملهى في منطقة
نهر الكلب
. وبعد مغادرته حوالى الساعة الثالثة فجرًا، تبيّن أنّها سرقت المبلغ المذكور من داخل حقيبته ولاذت بالفرار.
تمّ التنسيق مع حاجز
ضهر البيدر
بعد ورود معلومات عن إمكانية توجّهها إلى
البقاع
، بحيث تمّ توقيفها على الحاجز حوالى الساعة 11.00 من التاريخ نفسه. أجرت إحدى دوريّات فصيلة غزير مداهمة لمنزلها، وتمّ العثور على المبلغ المالي مخبّأ في داخل المنزل، وبالتحقيق معها اعترفت بما نُسب إليها. تمّ توقيفها، وسُلّم المبلغ المالي إلى صاحبه، بناءً على إشارة
القضاء
المختصّ.
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