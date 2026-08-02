تعرّف عليها في ملهى.. فسرقت أكثر من 11 ألف دولار! إليكم مصيرها

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:



ادعى امام فصيلة المدعو (م. ش.) ضدّ المدعوة (ز. ي.) بجرم سرقة مبلغ 11.435 د. أ. بعد أن تعرّف عليها في ملهى في منطقة . وبعد مغادرته حوالى الساعة الثالثة فجرًا، تبيّن أنّها سرقت المبلغ المذكور من داخل حقيبته ولاذت بالفرار.



تمّ التنسيق مع حاجز بعد ورود معلومات عن إمكانية توجّهها إلى ، بحيث تمّ توقيفها على الحاجز حوالى الساعة 11.00 من التاريخ نفسه. أجرت إحدى دوريّات فصيلة غزير مداهمة لمنزلها، وتمّ العثور على المبلغ المالي مخبّأ في داخل المنزل، وبالتحقيق معها اعترفت بما نُسب إليها. تمّ توقيفها، وسُلّم المبلغ المالي إلى صاحبه، بناءً على إشارة المختصّ.