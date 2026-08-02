زوار الرئيس عون للجديد: رئيس الجمهورية طرح خلال مباحثاته مع الجانب الأميركي مقترحاً واضحاً لتمديد ولاية اليونيفيل ثلاث سنوات حتى نهاية العام 2029 لمواكبة انتشار الجيش اللبناني ومساعدته بتنفيذ مهامه

عون لـ"الأناضول": ملتزمون بتنفيذ ما وقعنا عليه في واشنطن لكن نجاحه مرهون بضمانات واضحة أبرزها انسحاب إسرائيلي متزامن مع انتشار الجيش ووقف نهائي للخروقات والاعتداءات