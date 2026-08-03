160 عائلة تُقيم في فرون.. والبلدية تُناشد!

وأوضحت في بيان أن" نحو 160 عائلة تقيم حاليًا في البلدة، موزعة بين مركز الإيواء والمنازل المتضررة التي تحتاج إلى أعمال ترميم"، مشيرةً إلى أن" استمرار انقطاع المياه والكهرباء يفاقم معاناة الأهالي ويعرقل عودة الحياة الطبيعية".ولفتت إلى "وجود بئر ارتوازي قادرة على تأمين المياه لجميع السكان، إلا أنها متوقفة عن العمل بسبب تدمير منظومة الطاقة التي كانت تشغّله، ما يستدعي تأمين مولد كهرباء وألواح شمسية بديلة عن تلك التي دمرها القصف، لإعادة تشغيلها وضمان وصول المياه إلى الأهالي".وناشدت البلدية والمياه والجهات المانحة والمنظمات الدولية "الاستجابة السريعة لهذا النداء، وتأمين المعدات اللازمة لإعادة تشغيل البئر، بما يساهم في تخفيف معاناة السكان وتعزيز صمودهم وتسريع عودة الحياة إلى البلدة".