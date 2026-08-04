بين "حزب الله" والقيادة السورية.. نعيم قاسم: لا مانع

دعا الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، السلطة السياسية في إلى "إيقاف التنازلات المجانية، وفتح باب الحوار مع المقاومة، وترميم الوضع الداخلي، وتأكيد الاهتمام بالسيادة الوطنية والعمل لها بشكل ميداني حتى نُحقّق انسحاب إسرائيل وعودة الأرض إلى الوطن بكل ما تعني هذه المسألة.

ألا يُفترض أن يكون التدمير الممنهج الذي يحصل لقرى وبلدات الجنوب، وآخرها هذا التدمير بـ 700 طن، ألا يفترض أن يكون سبباً لتقول السلطة السياسية: "لا نريد حواراً مع الكيان "؟ لتصرخ بوجه أمريكا لتقول بأننا سنتوقف على الأقل من أجل أن يتوقف العدوان بشكل كامل؟ عجيب أمركم! تذهبون إلى النقاش وتعقدون الجلسات ولا تسألون عن هذه النتائج المُرّة، تحت النار، تحت القصف، تحت الإلزام، تحت الذل، تحت العار... هذا لا ينسجم أبداً مع من يريد سيادة الوطن ووحدة الوطن. الأمريكي متواطئ، قولوا لا للأمريكي سيخضع، كيف يخضع لإسرائيل وكيف يقبل مع إسرائيل؟ مع أن كل ما يحصل من تدمير منهجي هو بإشراف أمريكي وموافقة أمريكية، وكل ما حصل من اعتداء على هو بإشراف أمريكي وإدارة أمريكية وموافقة أمريكية، لكن قولوا "لا" حتى يسمع أن هناك من يعترض ممن يعتمد عليهم الأمريكي بشكل أو بآخر كما يفعل الإسرائيلي، ثم يقول الأمريكي لكم: "إسرائيل لا تقبل"، قولوا أنتم أنكم لا تقبلون".



واضاف خلال في أربعين الإمام الحسين في بعلبك: "ما زلنا نعتبر أن مسار مذكرة التفاهم هو الذي سيحقق الانسحاب الإسرائيلي، ولولا صمود المقاومة في الميدان وشعب المقاومة الملتف حول المقاومة لما تحقق شيء، ولما كُسرت اندفاعة ، ولما كان لنا أمل بأن نحقق الانسحاب الإسرائيلي في المستقبل القريب جداً إن شاء ".



وتابع قاسم: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية انتصرت، لم يعد هناك مجال للحديث عن من انتصر في المواجهة. أمريكا الطاغية ومعها العدو الإسرائيلي كانوا يريدون إسقاط النظام في إيران، إنهاء الوجود الإيراني الإسلامي الثوري المقاوم، لكنهم فشلوا. صمدت إيران بجيشها وحرسها وشعبها وقيادتها. إيران التي قالوا عنها بأنها ستنتهي خلال أربع أو خمسة أيام استطاعت أن تصمد وأن تُثبت أنها دولة مهمة مؤثرة أساسية ينعكس وجودها وحضورها على كل من دون استثناء. لقد كانت شهادة القائد الإمام الخامنئي شهادة عزّ وثورة وحركة وعطاء واستمرارية. أخطأوا كثيراً، هذه الشهادة بدل أن تكون سبباً لانكسار إيران أصبحت سبباً لعزة إيران وقوة إيران، مع كل الشهداء، مع العائلة، مع الناس، مع الجيش، مع الحرس، مع القوى المختلفة الذين أعطوا وضحوا. لقد رأى العالم المسيرات التي تجاوزت عشرات الملايين في إيران والعراق في مدن مختلفة لتثبت مجدداً حجم الالتفاف حول هذه الثورة وحول هذه القيادة. وإن شاء الله قيادة آية الله السيد مجتبى ستكون سبباً لمزيد من الانتصارات ومن تحقيق الأهداف المستقبلية. لنا الفخر أن نكون مع إيران وأن تكون إيران معنا في مواجهة أعداء الإنسانية ومجرمي العصر الحديث أمريكا وإسرائيل، لنا هذا الفخر، وإن شاء الله ستكون النتائج المستقبلية خيراً لكل المنطقة بإذن الله تعالى".



لافتًا الى ان "الوحدة الداخلية مهمة ونحن حريصون عليها. والحمد لله الوحدة العظيمة بين " " وحركة أمل شكّلت السدّ المنيع أمام العدو الإسرائيلي الأمريكي وأمام كل اللاعبين الصغار الذين حاولوا أن يدخلوا على خط العلاقة بين حزب الله وحركة أمل. الحمد لله، نحن معاً ليس كحزبين، نحن معاً كشعب ومقاومة ومستقبل وحياة، نحن معاً كأولاد الإمام الصدر ومعاً كأولاد السيد حسن نصر الله. هذا كلّه هو من نتاج هذه العطاءات العظيمة التي بدأت بهذه القيادات الحكيمة المعطاءة التي قدّمت الكثير. نحن مع الوحدة الداخلية، والحمد لله علاقتنا كحزب الله مع حركة أمل هي سدّ منيع، والتفاف القوى السياسية من الأحزاب والمناطق والطوائف هي أيضاً سياج مؤثر، نحن حريصون عليه وهو موجود وترونه بحمد الله تعالى. أكثرية الشعب اللبناني بقواه الحية مع المقاومة، مع التحرير، مع السيادة الوطنية، مع الجيش اللبناني، مع المقاومة والجيش والشعب، مع المستقبل الذي لا يعطي إسرائيل شيئاً بل يعطي لبنان العزة والكرامة والمنعة. بهذه الوحدة سننتصر إن شاء الله".



ودعا الأمين العام لـ"حزب الله" "المراهنين على أميركا وإسرائيل أن يلتفوا حول الوحدة الوطنية والسيادة ورفض الاحتلال، هذا هو المستقبل".



واكد على "أهمية وضرورة العلاقة الأخوية والإيجابية والتعاونية بين دولتي لبنان وسوريا"، متمنيًا أن "تنجح سوريا في بسط العدل وتعاون كل مكوناتها وأن تبقى واحدة موحدة وأن تُخرج العدو الإسرائيلي من كل أراضيها المحتلة، وإن شاء الله يعود النازحون الموجودون في لبنان وفي المناطق الأخرى إلى بلدهم سوريا مكرمين معززين إن شاء الله تعالى. سوريا المستقرة هي سند للبنان كما لبنان المستقر هو سند لسوريا. لا يوجد أي مانع من اللقاء العلني بين حزب الله والقيادة في الوقت الذي يكون مناسباً بتقدير الطرفين".



واردف: "نؤمن بلبنان الواحد الموحد غير القابل للقسمة ولا للتنازل عن الأرض، والعدوان على الجنوب هو عدوان على كل لبنان، يجب أن نواجهه جميعاً بالطرق المناسبة. لا يمكن أن يستقر لبنان وجنوبه يتألم ويُعاني. إن الاستقرار في لبنان مبني على الاستقرار في الجنوب وكل الأراضي . المستقبل واحد والمركب واحد ويجب أن نكون يداً واحدة. الخيار الوحيد أمام العدو الإسرائيلي هو الانسحاب الكامل وسينسحب ولن يستقر في لبنان. نحن مع انتشار الجيش في جنوب نهر الليطاني، وهذا الانتشار مُرحب به بل ونساعد إلى الحد الأقصى كما ساعدنا".



وختم قاسم: "أخيراً، لن ننسى غزة وفلسطين، هي مسؤولية الجميع أن يروا ماذا يحصل، يجب أن نقف بوجه هذا العدوان الدولي الغاشم الذي يرى الأداة ويتركها كما تريد. تحية إلى العراق واليمن على نصرة قضايانا في مواجهة العدو الواحد، وإن شاء الله سنبقى أمناء على مسار كربلاء، مسار الإمام الحسين".