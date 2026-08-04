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محليات

النائبة حليمة قعقور من ساحة الشهداء للجديد: لسنا متفائلين فبعد 6 سنوات لا يزال القرار الاتهامي في قضية انفجار مرفأ بيروت غائبًا

2026-08-04 | 09:08
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النائبة حليمة قعقور من ساحة الشهداء للجديد: لسنا متفائلين فبعد 6 سنوات لا يزال القرار الاتهامي في قضية انفجار مرفأ بيروت غائبًا
النائبة حليمة قعقور من ساحة الشهداء للجديد: لسنا متفائلين فبعد 6 سنوات لا يزال القرار الاتهامي في قضية انفجار مرفأ بيروت غائبًا

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النائبة حليمة قعقور من ساحة الشهداء للجديد: لسنا متفائلين فبعد 6 سنوات لا يزال القرار الاتهامي في قضية انفجار مرفأ بيروت غائبًا

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"حزب الله" يتخذ خطوة باتجاه سوريا!
12:52

"حزب الله" يتخذ خطوة باتجاه سوريا!

بين روما ومستقبل جنوب لبنان تتمحور العناوين السياسية بالاضافة الى مبادرة حزب الله تجاه سوريا.

من روما الى لبنان، تحدثت مصادر سياسية عن وقع كلام السفير الاميركي ميشال عيسى عن أن ما يقر على الورق يختلف عما يطبق على الأرض. وقالت إن هذا الكلام يدل على تواضع ما يمكن انجازه في مفاوضات روما.

12:52

"حزب الله" يتخذ خطوة باتجاه سوريا!

بين روما ومستقبل جنوب لبنان تتمحور العناوين السياسية بالاضافة الى مبادرة حزب الله تجاه سوريا.

من روما الى لبنان، تحدثت مصادر سياسية عن وقع كلام السفير الاميركي ميشال عيسى عن أن ما يقر على الورق يختلف عما يطبق على الأرض. وقالت إن هذا الكلام يدل على تواضع ما يمكن انجازه في مفاوضات روما.

حادث سير في طرابلس.. وإصابات!
12:48

حادث سير في طرابلس.. وإصابات!

أصيب عدد من الاشخاص بجروح ورضوض في حادث سير وقع في محلة علما قرب محطة الغزال للمحروقات على طريق عام الضنية - طرابلس.

وحضرت الى مكان الحادث فرق الصليب الأحمر اللبناني وجهاز الطوارئ والإغاثة، وعملت على إسعاف المصابين تمهيداً لنقلهم إلى المستشفى، فيما تسبب الحادث بزحمة سير خانقة.

12:48

حادث سير في طرابلس.. وإصابات!

أصيب عدد من الاشخاص بجروح ورضوض في حادث سير وقع في محلة علما قرب محطة الغزال للمحروقات على طريق عام الضنية - طرابلس.

وحضرت الى مكان الحادث فرق الصليب الأحمر اللبناني وجهاز الطوارئ والإغاثة، وعملت على إسعاف المصابين تمهيداً لنقلهم إلى المستشفى، فيما تسبب الحادث بزحمة سير خانقة.

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