تبدّل مفاجئ بالأجواء.. ماذا ينتظر طقس لبنان؟

وجاء في النشرة الآتي:
-الحال العامة: طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان
مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل وأعلى منها في الداخل وفوق الجبال.
معدل درجات الحرارة لشهر آب: طرابلس
بين 24 و32 م°، بيروت
بين 25 و33 م°، زحلة
بين 18 و35 م°.
-الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء:
غائم جزئياً مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل، تنشط الرياح أحياناً مع احتمال تساقط الرذاذ ليلاً شمال البلاد.
الخميس:
غائم جزئياً مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، فيما تبقى من دون تعديل يذكر على الساحل مع انخفاض بنسبة الرطوبة.
الجمعة:
غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ، واستقرار بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل وارتفاعها بشكل طفيف على الساحل.
السبت:
غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ، تبقى درجات الحرارة من دون تعديل يذكر على الساحل بينما ترتفع بشكل طفيف فوق الجبال وفي الداخل مع رياح ناشطة أحياناً.
-الحرارة على الساحل من 22 الى 32 درجة، فوق الجبال من 17 الى 29 درجة، في الداخل من 19 ال 38 درجة.
-الرياح السطحية: جنوبية غربية نهاراً ، متقلبة ضعيفة ليلاً، تنشط أحيانا شمال البلاد ، وتتراوح سرعتها بين 10 و 25كم/س.
-الانقشاع: متوسط اجمالاً.
-الرطوبة النسبية على الساحل:بين 65 و 80 ٪
-حال البحر:منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:29 درجة.
-الضغط الجوي:758 ملم زئبق.