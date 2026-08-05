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محليات

بعد بيان عائلة سلامة عن وضعه الصحي.. النيابة العامة التمييزية ترد

2026-08-05 | 04:24
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بعد بيان عائلة سلامة عن وضعه الصحي.. النيابة العامة التمييزية ترد
بعد بيان عائلة سلامة عن وضعه الصحي.. النيابة العامة التمييزية ترد

أصدرت النيابة العامة التمييزية البيان التالي ردًا على ما تناولته بعض وسائل الإعلام بتاريخ 4/8/2026، بشأن بيان منسوب إلى عائلة الموقوف رياض سلامة.

وقالت :" إنها تود التأكيد مجددًا أن الموقوف المذكور محاط بكافة وسائل ومستلزمات العناية الطبية والرعاية الصحية، حرصًا منها على سلامة أي موقوف من الناحية الطبية. كما أكدت أن رياض سلامة يخضع لعناية طبية دائمة ومستمرة على مدار الساعة، وذلك بشهادة طبيبه الشخصي الذي يحضر باستمرار إلى مكان احتجازه، وكان آخرها مساء أمس". وأضافت: "أن طبيب سلامة وجّه الشكر على العناية الطبية والإنسانية التي يحظى بها الموقوف، خلافًا لما ورد من مغالطات في البيان المنسوب إلى عائلته".

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