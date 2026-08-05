بالأرقام.. الأمم المتحدة تكشف حصيلة العودة والنزوح في لبنان

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن أكثر من 800 ألف لبناني عادوا إلى مناطقهم بعد نزوحهم بسبب الحرب بين حزب الله وإسرائيل، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة، في ظل تراجع وتيرة العنف في جنوب لبنان.



وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في تقرير صدر ليل الثلاثاء، أن 821,077 شخصًا عادوا إلى مناطقهم الأصلية حتى 30 تموز، فيما لا يزال أكثر من 360 ألف شخص في عداد النازحين، بينهم نحو 26 ألفًا يقيمون في مراكز إيواء حكومية.



وأشار المكتب إلى أن الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية للمياه والكهرباء جراء الحرب أثّرت بشكل كبير على وصول أكثر من 700 ألف شخص إلى المياه في جنوب لبنان، الذي شهد القسم الأكبر من حركة النزوح خلال الحرب.