خبر سار لسالكي طرق الجنوب

البدء باعمال وصل بمنطقتي ومرجعيون عبر جسر موقت، وذلك ثمرة المتابعات الحثيثة والمناشدات التي تقدمت بها البلدية وسعيها المتواصل لدى الجهات المعنية حيث تابع رئيس البلدية هذا الملف ميدانياً حتى انطلقت الاعمال لاعادة وصل هذا الشريان الحيوي الذي يخفف عن اهالي والمنطقة مشقة قطع عشرات الكيلومترات".وثمنت البلدية "استجابة وزارة الاشغال العامة والنقل واهتمام معالي وزير الاشغال ومعالي من خلال زيارتيهما موقع الاعمال كما تتوجه بالشكر الى المتعهد الاستاذ فرج على جهوده في تسريع تنفيذ المشروع".