لبنان وسوريا يفعّلان التنسيق الأمني ومكافحة الإرهاب

وتناول الاجتماع مختلف أوجه التعاون الأمني، وتم تأكيد أهمية تفعيل قنوات التواصل المباشر، وتبادل المعلومات، لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب، بهدف مواجهة التحديات الأمنية المشتركة.
كذلك، شدد الجانبان على أهمية الاستمرار في تنفيذ خطة عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، وفق الأطر المعتمدة والتنسيق القائم بين الجهات المعنية.
وبحث المجتمعون في آليات التعاون عند المعابر الحدودية بما يضمن أمن البلدين، وفي ملف مكافحة تهريب المخدرات والأسلحة والأشخاص، مؤكدين ضرورة توحيد الجهود وتكثيف التنسيق الميداني لمكافحة هذه الجرائم العابرة للحدود.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الوفدان اللبناني والسوري على مواصلة التواصل والتنسيق، وعقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وترجمة التفاهمات إلى خطوات عملية تخدم المصلحة المشتركة للبنان وسوريا.