لبنان وسوريا يفعّلان التنسيق الأمني ومكافحة الإرهاب

استقبل والبلديات الحجار، في مكتبه، معاون وزير الداخلية السوري للشؤون الأمنية العميد ملهم الشنتوت، بحضور القائم بأعمال السفارة إياد الهزاع، ومدير إدارة التعاون الدولي العقيد عبد الرحيم جبارة، ومسؤول الشؤون المقدم علاء أبو سليم.



وجرى خلال اللقاء عرض للعلاقات القائمة بين وزارتي الداخلية في وسوريا، وسبل تطويرها وتفعيل التنسيق بين الجانبين، بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين، ويعزز التعاون في مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وشارك في جانب من اللقاء أمين سر الداخلي المركزي العميد سامي ناصيف، وممثلون عن لقوى الامن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام.