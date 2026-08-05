أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

لبنان وسوريا يفعّلان التنسيق الأمني ومكافحة الإرهاب

2026-08-05 | 06:57
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
لبنان وسوريا يفعّلان التنسيق الأمني ومكافحة الإرهاب
لبنان وسوريا يفعّلان التنسيق الأمني ومكافحة الإرهاب

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه، معاون وزير الداخلية السوري للشؤون الأمنية العميد ملهم الشنتوت، بحضور القائم بأعمال السفارة السورية إياد الهزاع، ومدير إدارة التعاون الدولي العقيد عبد الرحيم جبارة، ومسؤول الشؤون العربية المقدم علاء أبو سليم.

وجرى خلال اللقاء عرض للعلاقات القائمة بين وزارتي الداخلية في لبنان وسوريا، وسبل تطويرها وتفعيل التنسيق بين الجانبين، بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين، ويعزز التعاون في مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وشارك في جانب من اللقاء أمين سر مجلس الأمن الداخلي المركزي العميد سامي ناصيف، وممثلون عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام.

وتناول الاجتماع مختلف أوجه التعاون الأمني، وتم تأكيد أهمية تفعيل قنوات التواصل المباشر، وتبادل المعلومات، لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب، بهدف مواجهة التحديات الأمنية المشتركة.
كذلك، شدد الجانبان على أهمية الاستمرار في تنفيذ خطة عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، وفق الأطر المعتمدة والتنسيق القائم بين الجهات المعنية.

وبحث المجتمعون في آليات التعاون عند المعابر الحدودية بما يضمن أمن البلدين، وفي ملف مكافحة تهريب المخدرات والأسلحة والأشخاص، مؤكدين ضرورة توحيد الجهود وتكثيف التنسيق الميداني لمكافحة هذه الجرائم العابرة للحدود.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الوفدان اللبناني والسوري على مواصلة التواصل والتنسيق، وعقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وترجمة التفاهمات إلى خطوات عملية تخدم المصلحة المشتركة للبنان وسوريا.
 
 
مقالات ذات صلة
لبنان وسوريا يفعّلان التنسيق الأمني ومكافحة الإرهاب

محليات

لبنان

الجديد

سوريا

الشرع

العودة الى الأعلى
Aljadeed
اليوم الثاني من جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية.. أجواء روما وقصر بعبدا في نشرة الظهيرة
خبر سار لسالكي طرق الجنوب

اقرأ ايضا في محليات

بعد اللغط حول الإفادات والطلبات الحرة.. وزارة التربية توضح
07:35

بعد اللغط حول الإفادات والطلبات الحرة.. وزارة التربية توضح

أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي بيانًا بشأن اللغط القائم حول الطلبات الحرة وآلية منح الإفادات، جاء فيه:

يهمّ وزارة التربية والتعليم العالي أن توضّح، في ضوء اللغط القائم حول أوضاع الطلبات الحرة وآلية منح الإفادات، أن الإشكالية الأساسية تكمن في نص القانون الصادر عن مجلس النواب.

07:35

بعد اللغط حول الإفادات والطلبات الحرة.. وزارة التربية توضح

أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي بيانًا بشأن اللغط القائم حول الطلبات الحرة وآلية منح الإفادات، جاء فيه:

يهمّ وزارة التربية والتعليم العالي أن توضّح، في ضوء اللغط القائم حول أوضاع الطلبات الحرة وآلية منح الإفادات، أن الإشكالية الأساسية تكمن في نص القانون الصادر عن مجلس النواب.

يحدث الآن

اخترنا لك
الجيش الاسرائيلي ينذر سكان بلدة المنصوري - قضاء صور بالاخلاء
08:36
بعد اللغط حول الإفادات والطلبات الحرة.. وزارة التربية توضح
07:35
اليوم الثاني من جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية.. أجواء روما وقصر بعبدا في نشرة الظهيرة
07:11
خبر سار لسالكي طرق الجنوب
06:55
وثائق ومناطق تجريبية جديدة وإشادة.. مستجدات مفاوضات روما حتى الآن
06:42
بالفيديو - غارات اسرائيلية تستهدف بلدة المنصوري
06:29
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026