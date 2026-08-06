لحظة الغارة على بلدة البرج الشمالي (فيديو)

عقد رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النائب الدكتور فريد البستاني مؤتمراً صحافياً في مجلس النواب، إلى جانب النواب الدكتور أشرف بيضون، فيصل الصايغ، نيقولا صحناوي، ورازي الحاج، أعلنوا خلاله تقديمهم اقتراح قانون لتنظيم أعمال الوساطة والتمثيل في مجال التأمين، بهدف تحديث الإطار التشريعي لهذا القطاع وتعزيز حماية حقوق المؤمنين وتنظيم العلاقة بين جميع الجهات المعنية.

وأوضح البستاني أن اقتراح القانون جاء نتيجة متابعة لجنة الاقتصاد لملف قطاع التأمين خلال الفترة الماضية، ولا سيما بعد الانهيار المالي الذي زاد من أهمية هذا القطاع بالنسبة للمواطنين. وأشار إلى أن اللجنة رصدت وجود فراغ تشريعي في تنظيم أعمال وسطاء التأمين، ما استدعى إعداد اقتراح قانون يحدد بصورة واضحة طبيعة كل من الوسيط المستقل، ومندوب التأمين، ووكيل التأمين، وصلاحيات كل منهم.