التقدم رهن السلاح! (النهار)

وبحسب الصحيفة، "في المعلومات التي توافرت عنها أن الجانب رفض الموافقة على الاقتراح اللبناني في شأن اعتماد منطقة تجريبية في أو ".وأشارت مصادر لبنانية مواكبة للمفاوضات إلى أن "الوفد اللبناني طرح اعتماد إحدى المنطقتين كنموذج لانتشار ، إلا أن الوفد الاسرائيلي لم يوافق على الاقتراح ما أبقى أحد أبرز الملفات التفاوضية من دون تقدم".وأوضحت المصادر أن "الوفد الإسرائيلي واصل التشدد حيال ربط أي تقدم بملف نزع سلاح " ". كما أثار الوفد اللبناني قضية الإنذار الذي وجّهه الجيش الإسرائيلي أمس إلى المنصوري وأجريت اتصالات لتجنيب البلدة الرد الإسرائيلي. كما طالب بتجديد وتأكيد وقف النار التام لمدة 60 يوماً، على أن يتم الاتفاق على موعد إعلانه. وتمنى الوفد الأميركي على الوفدين اللبناني والإسرائيلي وقف المناقشات أمس والعودة إليها لاستكمال بعض الاتصالات التي يقوم بها".