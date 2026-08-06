الجيش يوقف 25 شخصًا ويضبط أسلحة ومخدرات

صدر عن البيان الآتي:



نفّذت وحدات من الجيش تدابير في مناطق مختلفة شملت عمليات دهم وإقامة حواجز ظرفية ضمن إطار ملاحقة المخلين بالأمن، وأوقفت بنتيجتها 4 مواطنين و21 سوريًّا وفقًا لما يلي:



دهم منازل مطلوبين في بلدة بريتال – ، وتوقيف المواطنَين (م.م.) و(س.م.) لتأليفهما عصابة سرقة، وضبط كمية من المخدرات.

دهم منازل مطلوبين في بلدة كفرزبد – زحلة، وتوقيف المواطن (ا.ش.) لقيامه بأعمال تهريب، وضبط أسلحة وذخائر حربية، ورمانات يدوية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.

توقيف 21 سوريًّا في منطقة وادي مرهج – لدخولهم إلى الأراضي بطريقة غير شرعية.

توقيف المواطن (ع.خ.) في منطقة الأوزاعي – لارتكابه جرائم عدة: إطلاق النار وإصابة أحد الأشخاص، افتعال إشكالات، السرقة، فرض خوات، تعاطي المخدرات.

سُلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص.