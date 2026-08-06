الجيش يوقف 25 شخصًا ويضبط أسلحة ومخدرات

نفّذت وحدات من الجيش تدابير أمنية
في مناطق مختلفة شملت عمليات دهم وإقامة حواجز ظرفية ضمن إطار ملاحقة المخلين بالأمن، وأوقفت بنتيجتها 4 مواطنين و21 سوريًّا وفقًا لما يلي:
دهم منازل مطلوبين في بلدة بريتال – بعلبك
، وتوقيف المواطنَين (م.م.) و(س.م.) لتأليفهما عصابة سرقة، وضبط كمية من المخدرات.
دهم منازل مطلوبين في بلدة كفرزبد – زحلة، وتوقيف المواطن (ا.ش.) لقيامه بأعمال تهريب، وضبط أسلحة وذخائر حربية، ورمانات يدوية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.
توقيف 21 سوريًّا في منطقة وادي مرهج – عرسال
لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية
بطريقة غير شرعية.
توقيف المواطن (ع.خ.) في منطقة الأوزاعي – بعبدا
لارتكابه جرائم عدة: إطلاق النار وإصابة أحد الأشخاص، افتعال إشكالات، السرقة، فرض خوات، تعاطي المخدرات.
سُلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء
المختص.