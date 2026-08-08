واشنطن نجحت.. واسرائيل أبلغت الميكانيزم! (الديار)

قالت مصادر سياسية لصحيفة ، أن " نجحت في الإبقاء على مسار المفاوضات بين واسرائيل قائماً، وفشلت في إِحداث خرقٍ في النتائج، رغم ان ضغوطها لم تترجم بأي متغيرات أو خطوات على الارض، فيما نجحت «تل ابيب» في فرض وقائع ميدانية تتناقض مع منطق التفاوض".



وكشفت المصادر ان "إدراج اسرائيل لملف قضية « اللبنانيين» الذين اختطفوا خلال الثمانينيات ضمن سلة الملفات المطروحة، مطالبة بالكَشْف عن مصير رفاتهم وأماكن دفنهم، في مقابل ملفات يطالب بها الجانب اللبناني، مثل الأسرى والجثامين المحتجزة واستكمال الانسحاب، هو محاولة اسرائيلية لتوسيع دائرة التفاوض، وتأجيل معالجة الأساسية، ما يفترض تدخلا حاسما من قبل الادارة الاميركية".



وأشارت مصادر ميدانية الى ان "اسرائيل تحاول فرض امر واقع جديد، واعادة تثبيت قواعد اشتباك، بعدما كان الجيش قد كسرها في اكثر من نقطة، محاولة منع عودة الاهالي الى القرى المتاخمة للخط الاصفر، بحجة تسلل عناصر من تحت غطاء المدنيين الى تلك القرى، بحسب ما ابلغ الجيش الاسرائيلي لجنة الميكانيزم".