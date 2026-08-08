اسرائيل تُماطل.. ولا التزام جنوب الليطاني! (الجمهورية)

قال مطلعون على أجواء جولة المفاوضات لصحيفة الجمهورية، بأن "شيئاً لم يتحقق وهو نتاج طبيعي لمماطلة ، وتجاوزها ما هو مؤكّد عليه في صيغة الإطار، عبر إحاطة النقاش في هذه الأمور الجوهرية التي أصرّ الوفد تحقيقها، بتعقيدات مانعة لتنفيذها، وفي النتيجة، أنّ الوفد لم يقدِّم أيّ بانسحاب إضافي للجيش الإسرائيلي من مناطق جنوب النهر، يشكّل انطلاقة عملية للمرحلة التجريبية الثانية وانتشار وحدات فيها. أو بوقف عمليات النسف والتفجير والاعتداءات على المناطق .