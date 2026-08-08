على بعد أمتار قليلة من الجيش اللبناني.. اسرائيل تتوغل في زوطر الغربية!

أفادت الوكالة الوطنية، بأن "قوة إسرائيلية توغلت بعيد منتصف ليل الجمعة - السبت باتجاه بلدة زوطر الغربية ورفعت ساتراً ترابياً جديداً في محيط الساحة في انتهاك جديد لاتفاق المنطقة التجريبية".



وافاد الاهالي في زوطر الغربية ان "الجيش الإسرائيلي توغل بقوة مشاة تؤازرهم عدة ملالات وجرافة كبيرة الى وسط البلدة وعمدت الجرافة الى رفع ساتر ترابي على مسافة نحو 100 متر من ساحة البلدة، فيما لا يزال الجيش اللبناني، متمركزًا في موقعه الأساسي وعلى بُعد أمتار قليلة من الساتر المستحدث وسط تحليق مكثف من المحلّقات والمسيرات على علوّ منخفض جدًا فوق البلدة".