استعدوا لارتفاع الحرارة!

أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ​لبنان​ بأن طقسا صيفيا معتادا ورطبا يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط، مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية.



وأشارت في نشرتها الصباحية إلى أن هذا الطقس يستمر حتى يوم الاثنين، حيث تعود درجات الحرارة إلى الارتفاع، لا سيما في المناطق الداخلية، فتتخطى معدلاتها الموسمية ويتحول الطقس إلى حار نسبيا.

