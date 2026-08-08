كرم قطع المفاوضات ولا عودة إلا اذا.. ماذا جرى في الساعات الأخيرة في روما؟

والتي تنتقد الوفد اللبناني خاصة ان لا تعويل على مسارات أخرى تبين أنها أكثر هشاشة وتعقيدا وليعلم الجميع أيضا :طبعا كانت المفاوضات صعبة لكنها لم تكن يوما سهلة فإسرائيل لا تريد أن تقوم بأي شيء حاليا خاصة أن توقيت المحادثات يتقاطع مع انتخابات إسرائيلية يبدأ نتنياهو حملته فيها من خط أمن شمال اسرائيل أما عما أنجز خلال المفاوضات فتقول المصادر إن الوفد العسكري وفي اجتماعات منفصلة بحث ملفات عدة ترتبط تحديدا بالمناطق التجريبية وترسيم الحدود لكن الوفد المفاوض وبحسب مصادر مقربة من رئاسة الوفد لم يتلق حتى الوعود وبالانتقال الى لجنة التحقق ولائحة الدول التي تم الحديث عنها تقول المصادر عينها :في البداية نحن نثق بالجيش وعمله وهو ليس بحاجة الى من يدقق خلفه أما إسرائيل
وعلى خلفية موقف أوروبا من محاكمة نتنياهو فتريد استبعاد كل الدول الأوروبية حتى إيطاليا وعلى عكس ما يروج له، لا موافقة نهائية عليها كما أن إسرائيل ترفض المشاركة العربية لكن لبنان
لن يوافق على مسارات كهذه خاصة أن علاقتنا التاريخية ومصالحنا الاستراتيجية مع الدول الغربية
والعربية تجعلنا نرفض محاولات إسرائيل استبعاد هذه الدول وعن الموعد المرتقب في أيلول تقول المصادر " نحنا هلق خلينا نتفرج "الأكيد أن لا مواعيد فنحن في حال انتظار ولنتابع السلوك الاسرائيلي المسار الداخلي اللبناني والمسار الإقليمي وتعليقا على توغلات زوطر الغربية تعلق المصادر : هذا هو الجيش الاسرائيلي ؟ من شو مستغربين ؟ فعلى الرغم من كل التصعيد الميداني : اعطونا البدائل التي تحمي لبنان من جولة ثالثة تكمن لها إسرائيل وأعدت عدتها .
وتختم المصادر بالقول إن منسوب التوتر في اليوم
الأخير من المفاوضات بلغ أشده وفي المعلومات أن رئيس الوفد المفاوض السفير
سيمون كرم قطع المفاوضات اعتراضا على السلوك والمراوغة الاسرائيلية خلال الجلسات ما أفضى الى اختتامها قبل ساعتين وبتعليق مقتضب جدا صدر عن مسؤولين في الخارجية الأميركية وفي المعلومات ان هناك تشددا من قبل الوفد اللبناني بعدم العودة الى روما قبل حصول تقدم واضح بالنسبة الى ثلاثة امور : وقف اطلاق نار شامل منطقة تجريبية في بنت جبيل و الخيام وقف هدم المنازل وجرف الاحياء السكنية و البساتين و الحقول الزراعية