مستودع للمخدرات في حارة حريك.. ماذا ضبطت قوى الأمن؟

50 علبة كيتامين و 171 طبّة مختومة بداخلها مادّة "كريستال
مث" المخدّرة و 49 كيس شفّاف مختوم بداخله مادّة الماريجوانا المخدِّرة و خمس طبّات كبيرة الحجم مختومة بكيس شفّاف بداخلها مادّة "حجر الكريستال" و 22 طبّة صغيرة مختومة بداخلها مادّة الباز و طبة بداخلها مادة بيضاء و13 طبة مختومة بداخلها مادة الكوكايين و10 أكياس شفّافة بداخلها حبوب "كبتاغون" و8 أكياس بداخلها حبوب ملوّنة مخدّرة وخمسة أكياس شفّافة صغيرة بداخلها مادّة حشيشة الكيف وخمسة أكياس شفّافة كبيرة بداخلها عشبة الماريجوانا المخدّرة وأكياس نايلون شفّافة و3 قطع حشيشة الكيف غير مغلّفة وقطعة صغيرة منها.
أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعنيّ، بناءً على إشارة القضاء
المختصّ".