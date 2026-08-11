عون وسلام اقتنعا! (الأنباء الالكترونية)

أشار مصدر لجريدة "الأنباء الالكترونية"، بشأن المفاوضات اللبنانيّة - الإسرائيليّة، أنّ قناعة بدأت تتكون لدى أركان السلطة وتحديداً رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بعدم وجود جدية أميركية في الضغط على لتنفيذ اتفاق الاطار الذي تم التوصل إليه، وبالتالي بدأت تتشكّل قناعة باتخاذ موقف تصعيدي يتمثل في مقاطعة هذه المفاوضات ما لم تقدم إسرائيل على تنفيذ ما ورد في اتفاق الاطار لناحية تثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب من المناطق التي تم تحديدها كمناطق تجريبية للسماح بدخول إليها وعودة النازحين".