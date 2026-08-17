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قناة الجديد
2026

محليات

نشرة الأخبار المسائية من قناة الجديد

2026-08-17 | 12:43
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‏الهزاع يبحث مع وزير التربية السوري وضع الطلاب السوريين في لبنان
14:33

‏الهزاع يبحث مع وزير التربية السوري وضع الطلاب السوريين في لبنان

في إطار متابعة أوضاع الطلبة السوريين وتعزيز مسارات التعاون العلمي والأكاديمي بين سوريا ولبنان، بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الجمهورية العربية السورية، الأستاذ الدكتور مروان الحلبي، مع القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت، إياد الهزاع، أوضاع الطلبة السوريين في لبنان وسبل تطوير التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

14:33

‏الهزاع يبحث مع وزير التربية السوري وضع الطلاب السوريين في لبنان

في إطار متابعة أوضاع الطلبة السوريين وتعزيز مسارات التعاون العلمي والأكاديمي بين سوريا ولبنان، بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الجمهورية العربية السورية، الأستاذ الدكتور مروان الحلبي، مع القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت، إياد الهزاع، أوضاع الطلبة السوريين في لبنان وسبل تطوير التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

مخزومي خلال عشاء ATFL: اتفاق الإطار ومسار روما فرصة مهمة لاستعادة سلطة الدولة
13:21

مخزومي خلال عشاء ATFL: اتفاق الإطار ومسار روما فرصة مهمة لاستعادة سلطة الدولة

أشاد النائب فؤاد مخزومي بقيادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والتزامه الشخصي بدفع عجلة السلام والاستقرار في المنطقة، مثنياً على "العمل الممتاز الذي يقوم به السفير ميشال عيسى في لبنان، إلى جانب كامل فريق السفارة الأميركية في بيروت".

13:21

مخزومي خلال عشاء ATFL: اتفاق الإطار ومسار روما فرصة مهمة لاستعادة سلطة الدولة

أشاد النائب فؤاد مخزومي بقيادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والتزامه الشخصي بدفع عجلة السلام والاستقرار في المنطقة، مثنياً على "العمل الممتاز الذي يقوم به السفير ميشال عيسى في لبنان، إلى جانب كامل فريق السفارة الأميركية في بيروت".

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