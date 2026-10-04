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محليات

زيارة سلام إلى النبطية: ترحيب من مختلف الأطراف.. و"حزب الله" ضمناً! (الشرق الأوسط)

2026-10-04 | 00:55
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زيارة سلام إلى النبطية: ترحيب من مختلف الأطراف.. و&quot;حزب الله&quot; ضمناً! (الشرق الأوسط)
زيارة سلام إلى النبطية: ترحيب من مختلف الأطراف.. و"حزب الله" ضمناً! (الشرق الأوسط)

أفادت صحيفة الشرق الأوسط، أن"زيارة رئيس الحكومة نواف سلام، إلى مدينة النبطية يوم الجمعة، جاءت في توقيت يحمل دلالات سياسية واضحة، علماً بأنها زيارته الثالثة إلى الجنوب منذ توليه رئاسة الحكومة".

أتت الزيارة بعد جولة سلام في نيويورك وواشنطن؛ حيث حمل معه ملف الجنوب والانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار ودور الدولة، ليعود ويؤكد من النبطية أن ما يقوله في الخارج هو نفسه ما يقوله في الداخل. وبين استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتداعيات الحرب على الجنوب، بدت الزيارة محاولة لإرسال رسائل في اتجاهين: إلى الداخل اللبناني، ولا سيما البيئة الجنوبية، وإلى المجتمع الدولي حول الدور الذي تريد الدولة أن تؤديه في المرحلة المقبلة.

وتقول مصادر نيابية في كتلة "التنمية والتحرير"، إن "من الطبيعي أن تكون الدولة حاضرة إلى جانب الناس، إلا أن نجاح أي مشاريع إنمائية أو اجتماعية أو غيرها يبقى مرتبطاً أولاً بوقف الحرب والتدمير؛ خصوصاً أن النبطية خط تماس مع مناطق الانتشار الإسرائيلي في الجنوب".

وتضيف المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن أي مشروع أو حضور للدولة في الجنوب يجب أن يترافق مع «مواكبة وتكثيف الجهد لإلزام إسرائيل بوقف حربها على كل الجنوب، وضمناً النبطية»، معتبرة أن الأولوية في هذه المرحلة هي لتأمين مقوّمات الحياة والعودة للسكان. وتقول إن النظر إلى الزيارة من الجانب العملي هو الأساس، بعيداً عن تحويل المشاريع التي أُعلن عنها إلى مادة لمواقف سياسية أو سجالات وهجمات على وسائل التواصل الاجتماعي؛ لأن ما يهمنا أن يطمئن الناس، ويتم تأمين مقوّمات حياتهم وعودتهم إلى الجنوب".

وأكدت المصادر أن الزيارة كانت موضع ترحيب من مختلف الأطراف، مشيرة إلى حضور رئيس بلدية النبطية المحسوب على حزب الله، إضافة إلى عدد كبير من النواب والوزراء. وترى أن ما يحتاج إليه الجنوب في هذه المرحلة هو وحدة الموقف اللبناني لمواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر، وأن خطوات من هذا النوع من شأنها تقوية الموقف الداخلي، بدلاً من فتح سجالات سياسية حولها.

وتوقفت المصادر عند استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، مشيرة إلى أنه بعد ساعات من مغادرة الرئيس سلام، عادت الغارات إلى النبطية، وعادت التفجيرات في الجنوب. وترى أن استمرار هذه الاعتداءات يحمل رسالة إلى الدولة مفادها أن إسرائيل لا تريد حضور الدولة في الجنوب.
 
 
 
 
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