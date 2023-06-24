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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 24-06-2023

2023-06-24 | 12:54
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مقدمة النشرة المسائية 24-06-2023

مقدمة النشرة المسائية 24-06-2023

الذئب المنفرد تمرد على الدب الروسي/ ففي ليلة لم ينكشف ضحاها بعد، وجه رفيق السلاح الفوهة إلى الخلف وأصاب القيصر بطعنة في الظهر// يفغيني بريغوجين طباخ فلاديمير بوتين دس له السم في العسل الأوكراني.. بعدما كان القائد الرديف للميدان في الحرب الروسية الأوكرانية/ انقلب على رفيق رحلات الصيد، وجعل قيادات الدفاع الروسي وأركانها طرائد له.. وحول المعركة باتجاه نهر الدون الهادئ، فاحتل مدينة روستوف الواقعة عند ضفة النهر وعلى خاصرة موسكو الجنوبية.. وسيطر على مطار المدينة ومنشآتها العسكرية، وجعلها مقرا لتمرده لتحرير الكرملين، على وعد أن يكون لروسيا رئيس جديد// زعيم فاغنر مجموعة المرتزقة والوكالة الخاصة للتعاقد العسكري، سجن شابا برتبة "حرامي".. ومن بائع للنقانق أسس سلسلة مطاعم في موسكو.. قبل أن يدخله بوتين نادي أسراره السياسية والعسكرية، ويسلمه ميمنة الحرب في أوكرانيا/ خاضت مجموعاته حروب شوارع، واقتحمت مدنا أوكرانية استعصت على الجيش الروسي، وآخرها باخموت التي سقطت عن عشرة اشهر قتال// إشتم زعيم فاغنر رائحة النصر، فراودته نفسه العسكرية تحويل الغنيمة العسكرية الى مناصب رسمية.. وهنا بدأ هجوما على وزير الدفاع الجنرال سيرغي شويغو ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال فاليري غيراسيموف، متهما إياهما ب"الخيانة" و"الخداع" لأنهما أحجما في الأسابيع الأخيرة من القتال عن تزويد مقاتليه بالذخائر/ ولم يصغ بوتين الى صهيل قائد فاغنر الذي انتقل من النار الى النار// دوافع الانقلاب على الحليف استدعت اهتمام فرنسا، ومراقبة البيت الأبيض، وفعلت الاتصالات بين مجموعة السبع، واستنفرت زعيم الكرملين إلى ظهور متلفز قال فيه إن ما نواجهه هو خيانة داخلية، وما نشهده هو طعنة في الظهر.. ومن ينظم التمرد يحاول دفع البلد الى الاستسلام والحرب الأهلية/ وفي كلمته قرع الرئيس الروسي جرس مكافحة الإرهاب في موسكو وعدد من المقاطعات.. أما أوكرانيا فقالت إنها البداية/./ ومن صراع برهان-حميدتي بنسخته الروسية.. فإن الجزء الأول من مسلسل لبنان-لودريان انتهى ببيان/ وفيه أن الموفد الفرنسي سيقدم تقريرا حول مهمته الاستقصائية إلى رئيس الجمهورية.. على أن يعود في القريب العاجل إلى بيروت لأن الوقت ليس في صالح لبنان/ وسيعمل على تسهيل حوار بناء وجامع بين اللبنانيين من أجل التوصل إلى حل توافقي وفعال للخروج من الفراغ المؤسساتي والقيام بالإصلاحات الضرورية، وذلك بالتشاور مع الدول الشريكة الأساسية للبنان// وعلى ما تقول الأغنية الفرنسية parole parole، فإن المجهود الاستقصائي كلام بكلام.. والحوار مؤجل إلى ما بعد حر الصيف.. في جلسة "على برود" تحمل رقم الشؤم.. لأخذ بصمة النواب على اسم الرئيس العتيد/./ وأمام الصيف الموعود.. حركت إسرائيل قبتها الحديدية باتجاه خيمتين نصبهما حزب الله على أرض لبنانية محتلة/ وفعلت آلتها الإعلامية للتهويل بأن تحت رماد الخيمتين نار تستعر، وهددت بأن الخيمتين قد تستدرجان حربا بين حزب الله وإسرائيل/ ومضت الدعاية الإعلامية الإسرائيلية ببث معلومات عن أن حزب الله نشر قوة "الرضوان" عند الحدود/ أما أوساط الحزب فاكتفت بسلاح الإشارة إلى أن نصب الخيمتين في مزرعة بسترا في تلال كفرشوبا المحتلة جاء بعد اعتداء قوات الاحتلال على صاحب الأرض// ما تفعله إسرائيل في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلة عينة مصغرة عن حملاتها الهمجية على أرض فلسطين المحتلة/ حيث قضم الأراضي بالمستوطنات على مرأى العالم وسمعه/ وحيث المستوطنون يقتحمون البلدات الفلسطينية ويهاجمون بيوت الفلسطينيين الآمنة.. يحرقونها ويدمرونها أو يستولون عليها.. وحيث يدنسون المقامات الدينية، مسلمة كانت أم مسيحية، بضوء أخضر من وزير أمن متطرف ورئيس حكومة أكثر تطرفا في مسعى لتسييج تلال الضفة بطوق من المستوطنات/ وأمام السلطة البكاءة، وجامعة عربية تدفن رأسها في الرمال.. حان موسم القطاف بانتفاضة ثالثة.
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