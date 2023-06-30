مقدمة النشرة المسائية 30-06-2023

مقدمة النشرة المسائية 30-06-2023

سجل لبنان واقعة تمايل اليسا على ال beat بعد تعطيل النصاب طويلا / والبلاد المنهارة من اعلى السلم الموسيقي تستعد لاستقبال " الهضبة" في اكثر المشاهد انفصاما عن الواقع اذ طارت بطاقات الحفل خلال ساعتين من طرحها ما يعزز فرضية السوق السوداء ..عدة شغل اللبنانيين الرائجة/./ والبلد" المتمايل " صيفا ليس مؤهلا للتحرك قيد نغمة على المسرح السياسي حيث النشاز الرئاسي والعزف الحكومي المنفرد على وتر الصلاحيات فيما اصبح الوسيط الفرنسي مطوقا بنار الغضب/./ ففرنسا التي جاءت لانتشال القصر من اعمال الشغب السياسية باتت اليوم بحاجة الى اطفائي ينقذ مدنها من فوضى الشوارع ونهب المتاجر الكبرى بعدما توسعت الاضطرابات من نانتير الى مدن ليل وليون ونانت ومرسيليا وستراسبورغ/ فرنسا على احر من الصيف فخارجيتها اعلنت استقدام العربات المدرعة للمواجهة ..والشانزليرية طوقت امنيا والداخلية اوقفت حركة المواصلات ليلا في كل انحاء البلاد/./ ويحدث كل ذلك غضبا على رجل شرطة قتل نائل المرزوقي المراهق الجزائري المحبوب من جموع نانتير/./ مات ابن السابعة عشرة/ سائق توصيل خدمات البيتزا .. فحرك مقتله جمرا تحت الرماد عن العنصرية والتمييز واستستهال الرصاص الحي ضد العرب/./ ومنذ ليال ثلاث .. لم تنم مدن الاضطراب/ ولم ينجح الرئيس ايمانويل ماكرون وخلية الازمة من احتواء الازمة وهو الذي كان " يتمايل " بدوره على " بيت " التون جون فيما كانت شوارعه تلتهب وتحرق وتتعرض كبرى المتاجر للنهب والسلب , لتتحول بلاد الموضة الى وطن الفوضى/./ وفرنسا في حال كهذه لم تعد "محضر صلح" في الوقت الذي تبحث فيه عن جراح يداويها وربما عن مجلس امن يضبط انحرافها الى مزيد من التدهور/./ والامم الضابطة لايقاع الدول افتراضيا سالت منها دموع عائلات لبنانية/ بعدما امتنع لبنان عن التصويت على مشروع قرار إنشاء مؤسسة للكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرا في سوريا خلال الحرب السورية/ ثلاث وثمانون دولة صوتت بنعم على المشروع / احدى عشرة دولة اعترضت/ فيما وقفت اثنتان وستون دولة على الحياد ممتنعة عن التصويت بينها لبنان/./ وعلل وزير الخارجية عبدالله بوحبيب الامتناع بان لدينا مصالح مع دول عربية تمت استشارتها/ وقال ان لبنان هو في عداد خماسية تتباحث مع سوريا في حل لازمة النازحين/ ومع ذلك فنحن مستعدون للتعاون مع اي آلية حيال المفقودين/ واضاف للجديد " خلينا مناح مع الدول العربية ومع سوريا , بدنا نتبع المصلحة العليا ولا نريد كسر الجرة مع احد " / لكن الكسرة كانت في قلوب اهالي المخفيين قسرا والذين ينتظرون خبرا عن /

وبينهم عائلة المصور اللبناني سمير كساب../ فالخارجية بررت .. ولكن ارواح الغائبين ما بردت , وسيظل ملف المخطوفين والمخفيين وكل من غابوا .. جرحا عميقا بين حربين : لبنانية ومن ثم سورية/./ ومن الصعب ان تطلب من اهل المخطوف تفهم العوامل الدبلوماسية/ لكن وحدهم ذوو المفقودين من يحق لهم الرفض والطعن واعلان الاسف وليس مسؤولي ميليشات لبنانية اذاقوا اللبنانيين طعم الخطف قسرا وعمدا وطوعا .. وها هم اليوم يحاضرون بالانسانية وبكل مسؤولية.