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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 1-7-2023

2023-07-01 | 13:31
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مقدمة النشرة المسائية 1-7-2023

مقدمة النشرة المسائية 1-7-2023

هي لعنة الضواحي المهمشة التي بمقدورها ان تحول الضوء.. ضوضاء نار, وبلد الموضى الى عنابر فوضى./ فما يربو على العشرين مليونا في ارياف المدن يقودون اليوم ثورة نائل/ فيما تتهمهم السلطات الفرنسية بالغوغائية وبانهم يدارون عبر وسائط التواصل الاجتماعي/ والذين توعدهم وزير الداخلية قائلا : الحكومة ستصل اليكم./ وليس صحيحا انها ثورة عنكبوتية او ان خصم ايمانويل ماكرون هم جنود السناب شات والتيكتوك/ بل ان وراء الشبكة ما وراءَها من تجمعات مهمشة سبق وخاضت حربا بحرق السيارات وبالالعاب النارية من ضواحي باريس الى ضواحي ليون وليل ومارسيليا ومدن اخرى كانت شاهدا على لمعان فرنسا دون ان تتمتع بشمس حضارتها./ وهؤلاء الريفيون والوافدون من بلاد استعمرتها فرنسا عربيا وافريقيا اختبروا مواجهة السلطة منذ العام الفين وخمسة/ وكل صدامهم كان يأتي مع الشرطة/ ومثل احداث الشغب هذه سبق وعمت خمسا وعشرين محافظة فرنسية منذ ربع  قرن/ لكن عدوهم في حينه كان اسمه نيكولا ساركوزي والذي كان يشغل منصب وزير الداخلية/ فتورط بقبضته الحديدية واصفا المتظاهرين الشباب "بالأوباش"./ اما اليوم فقد استخدم وزير داخلية فرنسا جيرالد دارمانان كل ما لديه من مفردات الحزم والتصدي وهو الاتي منذ شهر بتصريح تفوه به من اميركا/ وعُد قمة التمييز عندما اتهم الارهاب الاسلامي بانه ابرز تهديد لبلاده واوروبا/ كل هذا التهديد لم يخمد شغبا اندلع لاربع ليال نارية في فرنسا/ ويعد بالليلة الخامسة/ فيما شُيِّعَ شرارةُ الثورة نائل المرزوقي في نانتير بعيدا عن الاعلام/ وقتلاً من اعلى القرنة السوداء في لبنان لكن من دون ثورة حتى الساعة/ وقعت جريمة اليوم اودت بحياة الشاب جميل  الهندي طوق, والفاعلون قناصة مجهولي الهوية/ اما الاسباب فلا تزال ايضا مجهولة لكن الجريمة وقعت على ارض تشهد نزاعا عقاريا منذ سنوات/ وبتجاوز حوادث القتل وثورة فرنسا النائلية فإن ظروف الدولة الفرنسية حاليا لا تسمح بمفاتحتها باي ملف لبناني او السؤال عن استكمال الوساطة التي بدأها وزيرها جان ايف لودريان./ والى ان تقوم بارريس من تحت ردمها فإن العزف المنفرد على الحوار في لبنان سيملأ الدنيا ويشغل الناس/ وقد اوكل الى النائب محمد رعد ادارة دفة العزف ممثلا الثنائي الشيعي/ ويفرز رعد يوميا بمعدل دعوتين او ثلاث الى الحوار لكن من دون جدول اعمال وفي اخر تصريحاته قال : نحن لا نفرض رئيسا على احد , لدينا مرشح عجبكم انتخبوه وما عجبكم تعالوا ناقشونا./ وهذه دعوة للحوار على شخصية المرشح سليمان فرنجية او لا احد/ وهذا لم يعد حوارا بل دعوة الى الخصوم لاقناعهم بمزايا مرشح الثنائي/ وعلى هذا المعدل فإن من حق القوات والكتائب والتغيير رفض الاستدراج الى طاولة حوار  لا يسبقها لجنة تنسيق لاعداد جدول اعمال يلغي مرشحي التحدي ويبدأ من الصفر نحو مرشح التوافق.
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