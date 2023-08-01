الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 01-08-2023

2023-08-01 | 13:32
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 01-08-2023

مقدمة النشرة المسائية 01-08-2023

اشتدي معركة تنفجري.. والمقتل أولا وآخرا فلسطين، وتصفية قضيتها في حرب الشوارع// فلليوم الرابع على التوالي لايزال مخيم عين الحلوة ساحة حرب مفتوحة وحمالة أوجه.. ابتدأت بعملية رد الثأر وبطلها "الصومالي" ، ولم تنته بكمين محكم ومدبر أجهز على القيادي الفتحاوي أبو أشرف العرموشي/ وما بينهما اتصالات لتسليم "الخميني" مرشد عصبة الأنصار إلى الجيش اللبناني// ومع تطور الأحداث وتسلسلها واستعار نيرانها.. اتسعت دائرة الاحتمالات على قطر بحجم عين الحلوة/ ومن بين الدخان المتصاعد بسلاح خفيف ومتوسط وثقيل.. انقشعت الرؤية، وتبين أنها حرب مخيمات على أرض مخيم واحد/ حيث لكل فصيل دويلته الخاصة، مرسمة بالحواجز العسكرية الثابتة/ ولكل فصيل ذراع تمتد خارج حدود المخيم وترتبط ارتباطا عضويا بمحرك خارجي/ ويبقى السؤال: لمصلحة من؟ وهل هي معركة نفوذ داخل البيت الواحد، أم إنها حرب تصفيات على الطريقة الهوليودية بفرعيها الوطني الفلسطيني والحركات الإسلامية المتشددة لإحكام السيطرة على أرض اللجوء/ فعين الحلوة اعادت تشكيل خلاياها الارهابية من فتح إسلام تحولت إلى الشباب المسلم/ ومن عودة جند الشام إلى سوق التداول بأسماء مرت على أحداث نهر البارد، ورصدت في التحضير لعمليات إرهابية/ ومنها ما نزل أرض الجهاد في سوريا.. وعندما انتهى دوره وجد في مخيم عين الحلوة الملاذ الآمن/./ وسط هذا الخليط المعقد.. فإن كل مساعي التهدئة وعلى أرفع مستويات مدينة صيدا والجوار بنوابها وسياسييها ودار إفتائها، ولجان التحقيق التي شكلت للكشف على أصول المشكلة.. لم تجد طريقها نحو تثبيت وقف إطلاق النار/ وقد اشتدت وتيرة العنف بعد الظهر وطالت مجموعات صحافية بينها فريق الجديد// وعلى ما يجري من سفك للدماء وترويع للمدنيين واستهداف لمراكز الجيش المحيطة لاستدراجه إلى المحظور.. وصف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ما يجري في مخيم عين الحلوة بالمؤلم، ووجه النداء الى الجميع وقال: كل من يستطيع الضغط من أجل وقف القتال يجب أن يفعل ذلك// وفي بيان بعد اجتماعه رأى تكتل لبنان القوي أن الاشتباكات المندلعة في عين الحلوة جرس إنذار لخطر وجود السلاح في المخيمات/ لكن التكتل ذاته نقل البارودة من كتف إلى كتف.. وربط مشاركته في الجلسات التشريعية بشرط أن تقر في وقت واحد القوانين الإصلاحية المطلوبة، من الكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف فضلا عن إقرار موازنة إصلاحية/ وهي قوانين رافقت عهد الإصلاح والتغيير وانتهت بالمقايضة والمحاصصة/ تماما كما انتهت إليه اليوم الجلسة الوزارية لمناقشة موازنة عام 2023/ حيث وجد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قناة صرف قروض الحكومة من المصرف المركزي عبر مجلس النواب، في حال تعذر إقرار قوانين الاستقراض في مجلس الوزراء لعدم اكتمال النصاب/ وعلى هذا المخرج تم ردم الفجوة المالية بين الحكومة والحاكمية/./وفي مقابل المواقف السياسية المتلونة والمتقلبة على جمر المصالح الشخصية/ تركت المؤسسة العسكرية أرض الفراغين/ إلى العلا/ وفي الأول من آب حلق الجيش اللبناني وألقى التحية من السماء على الأرض/ واحتفى بعيده الثامن والسبعين "بمارش" جوي عاين لبنان ببره وبحره/ بسهله وجبله/ ففراغ الرأس من اعلى الجمهورية حرم المؤسسة العسكرية من عيديها لكنها اختارت الترفع والرفعة  الى "فوق" وخبطت اقدام جنودها في الاجواء لتعلن وبشكل رمزي انها " اعلى " من اي مهاترات على الاسفلت السياسي , وانها قادرة على الاحتفال والتحليق بعيدا من صراع  سياسي مهزوم .
مقالات ذات صلة
مقدمة النشرة المسائية 01-08-2023

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

الجديد

نشرة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 31-07-2023

اقرأ ايضا في مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 31-07-2023
Play
2023-07-31
Play

مقدمة النشرة المسائية 31-07-2023

مقدمة النشرة 31-07-2023

2023-07-31

مقدمة النشرة المسائية 31-07-2023

مقدمة النشرة 31-07-2023

مقدمة النشرة المسائية 30-07-2023
Play
2023-07-30
Play

مقدمة النشرة المسائية 30-07-2023

مقدمة النشرة 30-07-2023

2023-07-30

مقدمة النشرة المسائية 30-07-2023

مقدمة النشرة 30-07-2023

مقدمة النشرة المسائية 29-07-2023
Play
2023-07-29
Play

مقدمة النشرة المسائية 29-07-2023

مقدمة النشرة المسائية 29-07-2023

2023-07-29

مقدمة النشرة المسائية 29-07-2023

مقدمة النشرة المسائية 29-07-2023

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023