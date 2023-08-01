مقدمة النشرة المسائية 01-08-2023

مقدمة النشرة المسائية 01-08-2023

اشتدي معركة تنفجري.. والمقتل أولا وآخرا فلسطين، وتصفية قضيتها في حرب الشوارع// فلليوم الرابع على التوالي لايزال مخيم عين الحلوة ساحة حرب مفتوحة وحمالة أوجه.. ابتدأت بعملية رد الثأر وبطلها "الصومالي" ، ولم تنته بكمين محكم ومدبر أجهز على القيادي الفتحاوي أبو أشرف العرموشي/ وما بينهما اتصالات لتسليم "الخميني" مرشد عصبة الأنصار إلى الجيش اللبناني// ومع تطور الأحداث وتسلسلها واستعار نيرانها.. اتسعت دائرة الاحتمالات على قطر بحجم عين الحلوة/ ومن بين الدخان المتصاعد بسلاح خفيف ومتوسط وثقيل.. انقشعت الرؤية، وتبين أنها حرب مخيمات على أرض مخيم واحد/ حيث لكل فصيل دويلته الخاصة، مرسمة بالحواجز العسكرية الثابتة/ ولكل فصيل ذراع تمتد خارج حدود المخيم وترتبط ارتباطا عضويا بمحرك خارجي/ ويبقى السؤال: لمصلحة من؟ وهل هي معركة نفوذ داخل البيت الواحد، أم إنها حرب تصفيات على الطريقة الهوليودية بفرعيها الوطني الفلسطيني والحركات الإسلامية المتشددة لإحكام السيطرة على أرض اللجوء/ فعين الحلوة اعادت تشكيل خلاياها الارهابية من فتح إسلام تحولت إلى الشباب المسلم/ ومن عودة جند الشام إلى سوق التداول بأسماء مرت على أحداث نهر البارد، ورصدت في التحضير لعمليات إرهابية/ ومنها ما نزل أرض الجهاد في سوريا.. وعندما انتهى دوره وجد في مخيم عين الحلوة الملاذ الآمن/./ وسط هذا الخليط المعقد.. فإن كل مساعي التهدئة وعلى أرفع مستويات مدينة صيدا والجوار بنوابها وسياسييها ودار إفتائها، ولجان التحقيق التي شكلت للكشف على أصول المشكلة.. لم تجد طريقها نحو تثبيت وقف إطلاق النار/ وقد اشتدت وتيرة العنف بعد الظهر وطالت مجموعات صحافية بينها فريق الجديد// وعلى ما يجري من سفك للدماء وترويع للمدنيين واستهداف لمراكز الجيش المحيطة لاستدراجه إلى المحظور.. وصف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ما يجري في مخيم عين الحلوة بالمؤلم، ووجه النداء الى الجميع وقال: كل من يستطيع الضغط من أجل وقف القتال يجب أن يفعل ذلك// وفي بيان بعد اجتماعه رأى تكتل لبنان القوي أن الاشتباكات المندلعة في عين الحلوة جرس إنذار لخطر وجود السلاح في المخيمات/ لكن التكتل ذاته نقل البارودة من كتف إلى كتف.. وربط مشاركته في الجلسات التشريعية بشرط أن تقر في وقت واحد القوانين الإصلاحية المطلوبة، من الكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف فضلا عن إقرار موازنة إصلاحية/ وهي قوانين رافقت عهد الإصلاح والتغيير وانتهت بالمقايضة والمحاصصة/ تماما كما انتهت إليه اليوم الجلسة الوزارية لمناقشة موازنة عام 2023/ حيث وجد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قناة صرف قروض الحكومة من المصرف المركزي عبر مجلس النواب، في حال تعذر إقرار قوانين الاستقراض في مجلس الوزراء لعدم اكتمال النصاب/ وعلى هذا المخرج تم ردم الفجوة المالية بين الحكومة والحاكمية/./وفي مقابل المواقف السياسية المتلونة والمتقلبة على جمر المصالح الشخصية/ تركت المؤسسة العسكرية أرض الفراغين/ إلى العلا/ وفي الأول من آب حلق الجيش اللبناني وألقى التحية من السماء على الأرض/ واحتفى بعيده الثامن والسبعين "بمارش" جوي عاين لبنان ببره وبحره/ بسهله وجبله/ ففراغ الرأس من اعلى الجمهورية حرم المؤسسة العسكرية من عيديها لكنها اختارت الترفع والرفعة الى "فوق" وخبطت اقدام جنودها في الاجواء لتعلن وبشكل رمزي انها " اعلى " من اي مهاترات على الاسفلت السياسي , وانها قادرة على الاحتفال والتحليق بعيدا من صراع سياسي مهزوم .