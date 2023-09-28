مقدمة النشرة المسائية 28-09-2023

مقدمة النشرة المسائية 28-09-2023

إبن صخرة طانيوس الذي خاض حروبا صليبية كما رآها العرب، وزين ورقه بلاط سمرقند ورباعيات عمر الخيام، جلس اليوم على مجمع الخالدين. امين معلوف سكرتيرا دائما للأكاديمية الفرنسية، وهو ارفع المناصب الأدبية في اوروبا. الرجل الذي ترصعت به جائزة غونكور Goncourt قبل عشرين عاما، هجر "الهويات القاتلة" في لبنان فقدرته فرنسا ورفعته على رأس اكاديمية الحروف و"سلالم الغرب" وهو الذي كتب عن شرقها. وتصفق القلوب عندما تلتمس التفوق اللبناني في الخارج، من امين معلوف الذي رصد " إختلال العالم " الى فرقة مياس التي هزت أجسادها شبكات العيون، واخترق ضوؤها تمثال الشهداء من اميركا الى وسط بيروت , لكن التصفيق يعود أدراجه لدى ارتطامه بالواقع اللبناني الخاسر .. الذي يتلقف الفوز كمن يمسك بالهواء /./ فلا قدنا عاد مياسا، ولا صخرتنا من مجد طانيوس، وليس لدينا سوى حروب صليبية على رئيس ابتلع اول عام من الفراغ/./ وكما فخر لبنان الفني والادبي صنع في الخارج، فالرئاسة ايضا تختمر في الخارج على ايدي خماسية تظللها دولة من الحاسة السادسة/./ موفد مقيم بحقائب موزونة .. موفد سيأتي .. مرشح سقط اسمه فأسقط نقيضه .. وثالث على الطريق .. حوار ذوب بثاني اسيد القوات والكتائب .. ورئيس مجلس حلف اليمين الدستورية بألا جلسات مفتوحة قبل الحوار. ولم يترك للخماسية الدولية العربية سوى ان تفرض الدعوة الجبرية الى جلسات الانتخاب تحت اشرافها وبمراقبتها، وان تضبط الحضور الإلزامي لكل من تثبت عليه شبهة التعطيل/./ فطوفان الازمات المتراكمة ما عاد يحتمل المتاريس السياسية من كل الاطراف / وسيول النازحين باتت تهدد باغراق البلد، ولعل ابلغ تهديد هو ما وجهه وزير العدل هنري خوري الى من يعنيهم الامر من الاوربيين، وقال لنظيره الايطالي في روما إن "الأمر سينعكس سلبا على أوروبا لأنها الهدف الحقيقي والمبطن للنازحين السوريين، أما لبنان فهو محطة بالنسبة اليهم/./ وكانت تلك ضربة كلمة عدل من وزير لبناني شحن الأزمة الى حيث مصدر المنشأ والقرار، لاسيما قبيل قرار ستتخذه محكمة العدل الدولية يومي 10 و11 تشرين الأول، وستصدر امرا لسوريا بوقف جميع أعمال التعذيب والاحتجاز التعسفي، ضمن قضية تتهم دمشق بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب/./ وهذا القرار سيمكن المنظمات التي تدعي الانسانية من توفير الغطاء الشرعي لعدم العودة بحجة التعذيب. لكن من يتعذب هم اللبنانيون /ومثال واحد في البقاع حيث كشف محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر أن عدد النازحين السوريين في هذه المنطقة بلغ 315 ألف سوري، وهو أكثر بكثير من عدد اللبنانيين القاطنين في المحافظة والذي يبلغ حوالي 250 ألفا"/./ وهذا الاجتياح تغذيه منظمات وجمعيات عاملة من دون ترخيص تسترزق على حساب الوافدين، وقد كشف جهاز الامن العام اليوم عن تزايد اعداد المنظمات والجمعيات التي تعنى بأوضاع النازحين، لا سيما أن عددا منها لم يستحصل على إجازة او ترخيص أو علم وخبر تخولها ممارسة أي نشاط/. ووسط جمهورية نازحة اثبت مصرف لبنان بسياسة حاكمه بالانابة وسيم منصوري انه القطعة الوحيدة الجالسة في دولة متزحلقة، فهو اكد اليوم ثوابت لم يحد عنها: لن يتم طبع ليرة لتمويل الدولة /ولا استكتاب سندات خزينة /تمويل الدولة بالدولار أمر غير وارد / والدولة لن تستطيع إعادة أموال المودعين قبل إعادة هيكلة المصارف. مواقف مستقرة كاستقرار سعر الصرف وان كان باللون الاسود. واتشاحا بهذا اللون.. من قلبنا سلام غدا لابنة بيروت التي تودع نجاح سلام .

هي من جرح صوتها القلب وتعاقدت معنا لعقود على "برهوم حاكيني" وميل يا غزيل وحول يا غنام/./ نجاح سلام تحفة العاصمة التي شدت مصر في عدوانها الثلاثي وصارت علما في الجزائر وظل صوتها دمشقيا يرتفع كالنشيد في سوريا يا حبيبتي .