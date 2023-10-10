الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 10-10-2023

2023-10-10 | 12:50
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 10-10-2023

مقدمة النشرة المسائية 10-10-2023

كلام النار لم يترك لدبلوماسية الاتصالات مكانا/ وفقدت إسرائيل محرك البحث عن التفاوض بانتظار استرجاع هيبة عسكرها المهزوم/ وصب العدو كل مخزون حقده المدمر على قطاع غزة بشوارعها ومينائها ومبانيها السكنية/ واضعا هدفا استراتيجيا واحدا: إبادة القطاع/ وهذه الإبادة تصل على جناح حاملة طائرات أميركية ودعم أوروبي غير مسبوق/ لكن الزنود المقاومة في الداخل ومن تحت أرض المستوطنات كانت تتصدى لإسرائيل وتضع مدينة عسقلان في عداد المدن المنكوبة// مئات الصواريخ وصلت الى تل أبيب ومطار بن غوريون/ وأعلنت كتائب القسام أنها ستواصل دك عسقلان المحتلة حتى تهجيرها ثم تنتقل لتهجير مدينة أخرى// ومعادلة القسام أن الصاروخ بالصاروخ والتهجير بالتهجير/ أما معادلة حزب الله على الجبهة اللبنانية فقد بدأت بالظهور بعد أن شيع الحزب شهداءه اليوم// ففي المعلومات أن الحزب استهدف دبابة ميركافا لجيش الإحتلال الاسرائيلي بصاروخ سقط في مستوطنة أفيفيم المقابلة لبلدة مارون الراس/ وأعلن العدو من جهته أنه ضرب موقع استطلاع للحزب/ سبق ذلك سقوط خمسة عشر صاروخا من منطقة عند ساحل صور/ ولم تعلن أي جهة تبنيها لهذه الصواريخ والتي أعقبتها إسرائيل بقصف لبلدات محيطة واندلعت النيران في أحراجها// ومع هذه التطورات، أصدر جيش الاحتلال أوامره للمستوطنين بإخلاء مستعمرة المطلة/ وبهذه المعادلة يكون حزب الله قد نفذ رده.. واسرائيل ردت على الرد/ فهل انتهت المعادلة هنا أم أننا في جبهة مفتوحة؟/ كل الاتصالات التي تولتها دول غربية وسفراء أشارت الى محدودية جبهة الجنوب اللبناني إلا اذا سلكت اسرائيل في حرب غزة الطريق البرية وعندئذ تتغير المعادلات/ فاسرائيل التي تزيل غزة عن خريطة فلسطين بآلة النار تعتزم شد الطوق عليها بريا بعد ان حاصرتها غذائيا وهددت اي طرف يقدم المساعدة لابنائها وأولهم مصر، وتعاملت مع القطاع بلغة وحشية اذ قال وزير حربها يوآف غالانت: "لقد أمرت بفرض حصار كامل على غزة/ لن يكون هناك كهرباء ولا طعام/ نحن نقاتل الحيوانات البشرية ونتصرف وفقا لذلك// والكيان الذي تصرف بكل طاقته الحيوانية مع الشعب الفلسطنين لم يكن وحده الذي يرتكب جرائم ضد الانسانية اذ قرر الاتحاد الاوروبي وقف مساعداته للفلسطينيين وعلق معونته التنموية المقدرة ب 691 مليون يورو/ اتحاد اوروبي انساني مع النازحين السوريين .. منزوع الانسانية مع الفلسطنيين اما الدول العربية .. فبهدوء .. تجتمع بشكل طارىء غدا على مستوى الجامعة عقيمة القرارات.
مقالات ذات صلة
مقدمة النشرة المسائية 10-10-2023

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

الجنوب اللبناني

الانتخابات الرئاسية

مجلس النواب

عباس ابراهيم

حبيب فياض

نجيب ميقاتي

تلال كفرشوبا

مزارع شبعا

Tel aviv

israel

Benjamin netanyahu

Netanyahu

اسرائيل

القبة الحديدية

بنيامين نتنياهيو

نتنياهيو المستوطنات

يهود

الجيش الاسرائيلي

القوانين الدولية

الدعم الامريكي

السيوف الحديدية

حدود اسرائيل

جنود الاحتياط

وزير الدفاع الإسرائيلي

يوآف غالانت

sawityowit

Tel aviv

israel

Benjamin netanyahu

Netanyahu

Palestine

IronDome

AlAqsa

اسرائيل

القبة الحديدية

بنيامين نتنياهيو

نتنياهيو

المستوطنات

يهود

الجيش الاسرائيلي

القوانين الدولية

الدعم الامريكي

السيوف الحديدية

حدود اسرائيل

جنود الاحتياط

وزير الدفاع الاسرائيلي

يوآف غالانت

سديروت

رفح

مطار بن غوريون

الجدار الفاصل

جنوب لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 09-10-2023

اقرأ ايضا في مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 09-10-2023
Play
2023-10-09
Play

مقدمة النشرة المسائية 09-10-2023

مقدمة النشرة المسائية 09-10-2023

2023-10-09

مقدمة النشرة المسائية 09-10-2023

مقدمة النشرة المسائية 09-10-2023

مقدمة النشرة المسائية 08-10-2023
Play
2023-10-08
Play

مقدمة النشرة المسائية 08-10-2023

مقدمة النشرة 08-10-2023

2023-10-08

مقدمة النشرة المسائية 08-10-2023

مقدمة النشرة 08-10-2023

مقدمة النشرة المسائية 07-10-2023
Play
2023-10-07
Play

مقدمة النشرة المسائية 07-10-2023

مقدمة النشرة المسائية 07-10-2023

2023-10-07

مقدمة النشرة المسائية 07-10-2023

مقدمة النشرة المسائية 07-10-2023

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023