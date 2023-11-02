مقدمة النشرة المسائية 02-11-2023

مقدمة النشرة 02-11-2023

ايذاناً بظهور امينِه العامِّ السيد حسن نصرلله حَرّك حزبُ الله قواعدَ الاشتباك وزنّرَ الجبهةَ بشريطِ نارٍ امتدَّ على تسعةَ عشَرَ موقعاً ونقطةً عسكريةً اسرائيلية دُفعةً واحدة . ودخلتِ القسّام على الأسلاكِ النارية جنوباً فأشعلتْ كريات شمونة باثني عشَرَ صاروخاً حمَلت توقيعَها/ فجاءت بالتكافلِ والتزامنِ معَ هجوم الحزب الذي استخدَم فيه للمرة الاولى مسيَّراتٍ مفخخةً اضافة الى الصواريخ الموجَّهة والقذائفِ المدفعية والاسلحة المباشِرة. وبتسعَ عشْرَة طلقةً ترحيبية تحولت كريات شمونة الى جَمَراتٍ مشتعلة/ بعد ان كانت قد أُفرغت من " محتوياتِها " واُعلنت منطقةً عسكرية/./ ولم تترك اسرائيل من جهتها زاويةً حدوديةً الا واستهدفتها في اعنفِ قصفٍ على الاطلاق تشهدُه قرىً اماميةٌ في الجنوب/./ ووُضِعَ تحوّلُ الخميس في حساباتِ يوم الجُمُعة/ وما قد يعلنُه السيد حسن نصرالله من مواقفَ وخِياراتٍ ظلَّ حتى الامس بعيداً عن فتح الجَبَهات لكنه يؤسسُ لقواعدِ اشتباكٍ جديدة وتغييرٍ في معادلة الردع . وستكون القياداتُ العسكريةُ والسياسية الاسرائيلية مشغولةً غداً بالشاشات قبل الجبهات/ وبعضُها بدأ بارسال اشاراتٍ تدعو نصرالله الى التفكيرِ مَلياً قبل التوسع بالحرب . ولتبريدِ الجبَهات اطلقَ وزيرُ خارجية اميركا انطوني بلينكن بضعَ رشْقاتٍ سياسيةٍ تضعُه في مَهمة سلامٍ اثناء زيارته تل ابيب/ وخلال مغادرتِه مطار واشنطن الى بن غوريون اعلن بلينكن انه يعملُ حالياً على خُطةِ الوصول الى سلامٍ مستدام/ وانه سيركزُ في اسرائيل على حماية المدنيين/ وسيتحدثُ مع الشركاءِ في المنطقة عن ضرورة عدم اتساع رُقعة الصراع/ فيما قالت نيويورك تايمز عن مسؤولين اميركيين إن وزير الخارجية سيَضغطُ على اسرائيل من اجل وقفٍ مؤقت لاطلاق النار . والهبوطُ الاميركيُّ التدريجي على مدارجِ التهدئة تقابلُهُ جبهةٌ عسكرية اسرائيلية مهترئة في البر . فكلُّ الانباءِ الواردة من جَبَهات غزة على الارض/ تُظهرُ ُ ان اسرائيل التي انهزمت في السابع من تِشرين تدخل تشريناً ثانياً من النكسة / وربما كانت رمزيةُ التسعةَ عشَرَ هجوماً للمقاومة اليوم قد اتت احتفاءً بمقتلِ تسعةَ عشَرَ جندياً من نُخبة الجيش الاسرائيلي بينهم قائدُ الكتيبة الرابعة والخمسين في لواء المدرعات . وقد نُقلت هذه الكتيبةُ من جبهة الشمال على الحدود مع لبنان/ وأُعطيتِ اْسمَ الصاعقة في غزة/ وإحدى ابرزِ انجازاتها انها من جيل ميركافا أُبيد في وادي السلوقي جنوبَ لبنان .. واصواتُ جنودِها لا تزال تُسمع عند مثلث بنت جبيل عيناتا عيترون عندما انهزمت في المعركة البرية . هذه الكتيبةُ بلوائها اليوم طُحنت في برِّ غزة .. وقُتل الجيلُ الرابع من الميركافا متأثراً بجراح الجيل الثالث في عدوان الالفين وستة . غير ان النمر الجريحَ في البر , يتعمدُ تعويضَ خسائرِه بقصف المدنيين في غزة وإن احتمى بعضُهم في مراكزَ اممية . اذ استهدف القصفُ مُحيط مدرسةِ "أبو عاصي" التابعةِ لوَكالة الأونروا في مُخيم الشاطئ/ والتي يلجأ اليها آلافُ النازحين / ما أدّى إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى. ومعَ اتساع مِساحات الموت في غزة وضربِ الاطفال والنساء فإن رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو يكذِبُ على جنوده قائلا : لقد حققنا نتائجَ مُبهرة . وهي فعلاً مبهرة بفظائعها ودخولها مصطلح المحرقة والابادة الجماعية لمليونين ونصف مليون غزاوي يتعرضون لجرائم ضد الانسانية .