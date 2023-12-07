الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 07-11-2023

2023-12-07 | 13:24
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 07-11-2023

مقدمة النشرة المسائية 07-11-2023

لم تكن دماء الصحافي عصام العبدالله موضع شك في أنها أهدرت على أيدي اسرائيل، لكن تحقيقا موثقا عن جريمة اطلاق النار يوم الثالث عشر من تشرين الاول الماضي/ جاء ليحمل تواقيع أرفع المنظمات والوكالات الدولية ويتهم الجيش الاسرائيلي بالقتل/ رويترز, وكالة الصحافة الفرنسية, منظمة العفو الدولية, وهيومن رايتس, خرجت جميعها بأول إدانة على هذا المستوى ووعدت باستكمال طريقها نحو محاكمة اسرائيل في الجنائية الدولية/ وبعدما جمعت رويترز أدلة بلغت جزيئيات التراب في علما الشعب استندت الى خبيرة القانون الجنائي الدولي كارولين إدجيرتون في أن إطلاق قذيفتين متتاليتين على مجموعة من الصحافيين تم تحديد هويتهم بوضوح يمثل انتهاكا واضحا للقانون الإنساني الدولي وقد يرقى أيضا إلى مستوى جريمة حرب تتمثل في مهاجمة مدنيين/ ومسار رويترز الاستقصائي هذا، جاء ليشمل  ثلاثين مسؤولا حكوميا وخبيرا ومحققا عسكريا واطباء الطب الشرعي إلى جانب محامين ومسعفين وشهود/ ووقعت منظمة العفو الدولية على وصف جريمة الحرب، فيما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الضربتين الإسرائيليتين كانتا هجوما متعمدا على مدنيين وبالتالي يشكل جريمة حرب/ لكن اسرائيل وعندما تتهمها بجرائم حرب وضد الانسانية، فإنها لا تشعر باي حرج ولا تخضع نفسها بالتالي لاي من المحاكم/ وتستمر في الضغط على زر النار وتقتل الصحافيين وتحاصر المدنيين وبينهم اليوم عشرة الاف نازح في مدرسة بيت لاهيا التي تقصفها بالدبابات/ وبالعراء مع إجبارهم على خلع ملابسهم نكلت اسرائيل بعشرات الرجال من المدنيين في شمال غزة بعدما اعتقلتهم من مدارس الاونروا وتعمد الجيش نشر مشاهد لهم لاذلادلهم قبل ان يكدسهم في الية عسكرية وينقلهم الى جهة مجهولة/ كل هذا الاضطهاد وقصف غزة وتجويع سكانها لم يوقف عمليات المقاومة ضد الاحتلال/ واستمرت المواجهات واعلان  تدمير اليات اسرائيلية، واعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل عشرة عسكريين بينهم سبعة ضباط  يتقدمهم نجل الوزير غادي أيزنكوت عضو مجلس  قيادة الحرب/ وصاحب نظرية عقيدة الضاحية وتدميرها في عدوان العام 2006/ والسقف الزمني لهذه الحرب لا سقف له، ويمتد حتى آخر العام على مقياس واشنطن التي مدت جسورها العسكرية بقوة نحو تل ابيب، واعلنت الدفاع الإسرائيلية وصول طائرة الشحن الرقم مئتين محملة بمساعدة عسكرية من الولايات المتحدة/ وعلى الزمن اللبناني الموصول بحرارة غزة، فإن رسائل برنار ايميه مدير الاستخبارات الفرنسية وصلت الى من يعنيهم الامر، حيث من الضرورة ان يثبت لبنان على قواعد اشتباكه، لان المرحلة المقبلة ستحمل الرقم 1701/ ولما كان التطبيق مؤجلا لحين وصول الرد الاسرائيلي، فإن الجنوب استقر على ناره/ وللمرة الأولى استخدم العدو الاسرائيلي الطيران المروحي في غاراته مطلقا عددا من الصواريخ على بلدة كونين التي تبعد سبعة كيلومترات عن الشريط الحدودي، وتسببت الغارة المعادية  بوقوع جرحى من الطلاب في معهد البلدة/ وتحت لهيب قادم من قرى حدودية كانت صلاة البطريرك الراعي ولفيف من البطاركة والكهنة في كنيسة سيدة البحار المارونية في صور/ هي زيارة حلت سلاما على ريف قرى تعيش بين منطقتي: الحرب والسلم.
مقدمة النشرة المسائية 07-11-2023

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

قيادة الجيش

جنوب لبنان

نبيه بري

وليد جنبلاط

تيمور جنبلاط

كليمنصو

التقدمي الإشتراكي

لبنان

الخارجية الفرنسية

برنارد امييه

نشرة اخبار الجديد اليوم

نشرة اخبار الجديد

نشرة اخبار الجديد المسائية

نشره اخبار الجديد هذا المساء

نشرة اخبار الجديد كاملة

نشرة اخبار الجديد اليوم مباشر

نشرة اخبار الجديد اليوم بث مباشر

نشرة اخبار الجديد اليوم كاملة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 06-12-2023

اقرأ ايضا في مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 06-12-2023
Play
2023-12-06
Play

مقدمة النشرة المسائية 06-12-2023

مقدمة النشرة المسائية 06-12-2023

2023-12-06

مقدمة النشرة المسائية 06-12-2023

مقدمة النشرة المسائية 06-12-2023

مقدمة النشرة المسائية 05-12-2023
Play
2023-12-05
Play

مقدمة النشرة المسائية 05-12-2023

مقدمة النشرة المسائية 05-12-2023

2023-12-05

مقدمة النشرة المسائية 05-12-2023

مقدمة النشرة المسائية 05-12-2023

مقدمة النشرة المسائية 04-12-2023
Play
2023-12-04
Play

مقدمة النشرة المسائية 04-12-2023

مقدمة النشرة المسائية 04-12-2023

2023-12-04

مقدمة النشرة المسائية 04-12-2023

مقدمة النشرة المسائية 04-12-2023

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023